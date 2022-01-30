"Голос країни": как сложилась судьба победителей шоу разных сезонов и чем они занимаются сейчас

"Голос країни": как сложилась судьба победителей шоу разных сезонов и чем они занимаются сейчас

Предлагаем посмотреть, как сложилась карьера триумфаторов проекта.

На прошлой неделе на 1+1 стартовал 12 сезон шоу "Голос країни".

В этом году собирают команды талантов Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук. Кто станет победителем, поклонники проекта узнают весной. Тем временем редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить триумфаторов всех сезонов шоу и узнать, как сложилась их судьба.

Иван Ганзера

Иван Ганзера / Пресс-служба Ивана Ганзера

Иван Ганзера родился в селе Калиново Харьковской области. С рождения у артиста проблемы со зрением вследствие родовой травмы. В детстве будущий певец учился в музыкальной школе по классу аккордеона.

В 23 года Иван принял участие в первом сезоне шоу "Голос країни". Там он попал в команду Дианы Арбениной, хотя сотрудничать с ним пожелали все четыре звездных тренера.

В финальном поединке с Антониной Матвиенко Иван набрал 56% голосов зрительской аудитории и стал победителем первого сезона конкурса.

Иван Ганзера / instagram.com/ivanganzera

Благодаря этой победе он получил право подписать контракт с Universal music на издание своего дебютного альбома.

На парламентских выборах в 2012 году Ганзера баллотировался в Верховную Раду от Радикальной партии Олега Ляшко. Впрочем, политическое формирование не получило нужное количество голосов.

Сейчас певец сотрудничает со студией Med Records. Он выпустил два альбома и дает множество концертов для украинских военных.

instagram.com/ivanganzera

Иван Ганзера женат и воспитывает дочь. Возлюбленная певца работает его менеджером.

Жена и дочь Ивана Ганзеры / instagram.com/ivanganzera

Павел Табаков

Павел Табаков / instagram.com/tabakov_official

Победителем второго сезона шоу "Голос країни" стал Павел Табаков. Его наставницей в проекте тоже была Арбенина.

Свою карьеру певец начал еще в 90-х, а сольно выступал с 2005 года после победы в проекте "Шанс".

В 2013 году Тарас Чубай, "Пиккардийская терция", Павел Табаков и Оксана Муха вместе с хоровой капеллой "Трембита" создали музыкальный проект "Проект Ивасюк", в рамках которого провели тур по Украине.

Сейчас исполнитель активно гастролирует, пишет песни и выпускает альбом под псевдонимом TABAKOV. Артист открыл свою творческую школу.

Павел Табаков / instagram.com/tabakov_official

У Павла есть жена, с которой он обручился в 2010 году, и воспитывает с любимой двоих детей.

Павел Табаков с женой / instagram.com/tabakov_official

Анна Ходоровская

Анна Ходоровская / facebook.com/Anna.Khodorovska

В третьем сезоне проекта "Голос країни. Все по-чесному" победила Анна Ходоровская из команды Александра Пономарева.

После окончания проекта 19-летняя триумфаторша продолжила обучение в университете. Также она выступала на концертах вместе со своим тренером Пономаревым.

Сейчас 27-летняя артистка все более активно развивает свою карьеру. Аня поет не только в Украине, но и за рубежом, а также принимает участие в эффектных шоу-программах. Также Ходоровская поет в шоу "Танцы со звездами".

Анна Ходоровская / facebook.com/Anna.Khodorovska

Анна Ходоровская / facebook.com/Anna.Khodorovska

Игорь Грохоцкий

Игорь Грохоцкий / пресслужба каналу "1+1"

2014 в "Голосі країни. Перезавантаження" выиграл футболист Игорь Грохоцкий. Спортсмен играл в дублирующем составе киевского "Динамо" и участвовал в международных турнирах. Впрочем, из-за травмы он завершил спортивную карьеру и начал развиваться в музыке.

Игорь Грохоцкий / instagram.com/grohotsky

В "Голосі" Игорь попал в команду Святослава Вакарчука, который, кстати, единственный развернул свое кресло, и победил в шоу.

После победы Грохоцкий выступал на одной сцене с группой "Океан Эльзы" на НСК Олимпийском, а также пел в дуэте с Вакарчуком на концерте коллектива в Харькове.

В следующем году певец стал фронтменом группы STEREOCОНЦЕ. В 2016 году Игорь ушел из группы и начал сольную карьеру под псевдонимом Grohotsky. А в июне исполнитель завоевал для нашего государства первое место на международном песенном конкурсе под названием Youth Vision 2016. Уже в декабре артист выпустил дебютный ЕР альбом — "На двох". В 2018 году он гастролировал в Великобритании и Канаде.

Игорь Грохоцкий / instagram.com/grohotsky

В 2021 году Игорь подал заявку на участие в Национальном отборе на "Евровидение-2022", впрочем, ему не удалось попасть в финал.

Антон Копытин

В 5 сезоне "Голосу країни" кубок получил подопечный певицы Тины Кароль Антон Копытин.

Антон Копытин и Тина Кароль

Тогда еще 30-летний участник был многодетным отцом, приехавшим из Донецка. Парень покинул родной город, чтобы спасти жену и двоих детей от войны. За победу в шоу Кароль подарила ему квартиру в Киеве.

После победы Антон записал песню "Відповідь", подаренную ему Тиной Кароль, и снял клип с помощью сайта ТСН.ua.

Также Копытин выступал в США, Польше и Молдове. Неоднократно он давал концерты для украинских военных.

facebook.com/gennadiy.mokhnenko

Кроме того, Антон – солист мюзикла Notre Dame de Paris. Исполнителя приглашают петь в прямых эфирах шоу "Танцы со звездами".

Виталина Мусиенко

пресслужба каналу "1+1"

В 2016 году победила молодая певица Виталина Мусиенко из команды Святослава Вакарчука. Тогда ей было 18 лет.

После окончания проекта певица продолжила сотрудничество со своим звездным тренером. В частности, она гастролировала вместе с группой "Океан Эльзы", а в прошлом году Виталина вместе со Святославом ездила в туре нового музыкального проекта "Оранжерея".

instagram.com/vitalinamusiienko

Интересно, что в июле в 2021 году даже появились слухи об их романе. Впрочем, Мусиенко опровергла эти домыслы.

Виталина Мусиенко / instagram.com/vitalinamusiienko

Александр Клименко

Александр Клименко / пресслужба каналу "1+1"

В 7 сезоне шоу получил кубок победителя священник из села Недра, что возле Березани Александр Клименко. Участник был в команде Тины Кароль.

Интересно, что запись песни, трехмесячную ротацию на радио и съемки клипа священник отдал своей сопернице — Ингрет Костенко из команды Потапа. Также он отказался от контракта и сольного тура.

Впоследствии отец Александр попал в скандал. В частности, его критиковали за неоднозначные высказывания Героев Небесной Сотни и пропаганду Московского патриархата Православной церкви, а также обвиняли в том, что рассказывал о новых произведениях украинофоба Охлобыстина и восхищался российскими православными пропагандистами.

Сніданок з 1+1

Вскоре Клименко заявил, что не хотел обидеть Героев Небесной Сотни, а пост в Facebook обнародовало еще за две недели до расстрелов на Майдане.

"Что касается церкви, в которой я служу, я в ней был с детства. Ушел в 7 лет и потом стал в этой церкви священником. В этой церкви я почувствовал веру. Я не вижу в моем служении в храме пропаганды запрещенных в нашей стране вещей. Мне христианство близко именно тем, что оно достаточно свободно. Здесь нет гуру, нет покорения всему и всем. Есть свободное общение с Богом", — добавил он.

В настоящее время Клименко не продолжает карьеру певца.

Елена Луценко

Елена Луценко и Сергей Бабкин / пресслужба каналу "1+1"

В следующем году в "Голосі" победила участница команды Сергея Бабкина – Елена Луценко. После шоу исполнительница выпустила несколько песен и работает с продюсером Оксаной Михайленко.

Сейчас она учит петь онлайн.

В 2021 году Елена вышла замуж.

Елена Луценко с мужем / instagram.com/lutsenko_alyona

Оксана Муха

Оксана Муха – победительница "Голосу країни-9". Она была в команде Дана Балана.

В 2019 году певица стала заслуженной артисткой Украины. Она активно гастролирует по городам и дает концерты военным в зоне ООС. В ее репертуаре произведения от древних украинских народных песен до современной авторской и экспериментальной музыки.

Интересно, что Муху называют "украинской (или второй) Квиткой Цисык". В 2011 году она стала обладательницей Гран-при международного конкурса им. Квитки Цисык.

Оксана Муха / instagram.com/mukha_oksana_official

Артистка сейчас живет во Львове, а после развода нашла новую любовь.

Роман Сасанчин

Роман Сасанчин / instagram.com/sasanchyn_official

В 2020-м победителем стал Роман Сасанчин, для которого награда проекта стала второй после триумфа в детском "Голосі".

Исполнитель сейчас строит певческую карьеру, а также развивает свой блог в Instagram. В прошлом году 19-летний артист женился, а 30 декабря 2021-го стал папой. У певца и его 24-летней любимой Иванны родилась дочь.

Роман Сасанчин с женой и дочерью / instagram.com/sasanchyn_official

Сергей Лазановский

Сергей Лазановский и Надя Дорофеева / пресс-служба канала "1+1"

В шоу "Голос країни-11" главный кубок забрал подопечный команды Нади Дорофеевой – Сергей Лазановский. Интересно, что этой победы могло бы не быть. Ведь парень, который родом из села Попельники Ивано-Франковской области, покинул шоу еще на "Нокаутах". Впрочем, впервые у зрителей была возможность вернуть своего фаворита на сцену "Голосу", поклонники Лазановского не только вернули его, но и своей огромной поддержкой подарили ему победу.

Сейчас Сергей записывает песни под псевдонимом RIDNIY.

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