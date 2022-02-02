"Голос країни": Камалия, Федишин, Кудлай и другие звезды, которые участвовали в шоу

"Голос країни": Камалия, Федишин, Кудлай и другие звезды, которые участвовали в шоу

Также участниками шоу были Могилевская и TAYANNA.

На сцену "Голосу країни" каждый год мечтают попасть тысячи вокалистов.

Впрочем, удается это только сотням. В большинстве участие в проекте принимают певцы, которые только начинают свою карьеру. Но иногда свои силы на "Голосі" испытывают известные звезды. Редакция сайта ТСН.ua решила вспомнить, кто из украинских знаменитостей штурмовал вокальный проект.

TAYANNA

пресс-служба канала 1+1

Татьяна Решетняк, которая сейчас известна как TAYANNA, дважды штурмовала "Голос країни". Экс-солистка группы "Горячий шоколад" впервые пришла на проект в четвертом сезоне, но тренеры не повернулись к ней и затем корили себя за это. Поражение певица приняла со слезами.

Татьяна пришла на "Голос країни-5", чтобы оправдать любовь телезрителей и реализовать свою мечту начать сольную карьеру. В пятом сезоне она смогла развернуть все четыре тренерских кресла и выбрала своим наставником Потапа.

В суперфинале с минимальным отрывом в количестве зрительских голосов Татьяна уступила победу Антону Копытину.

Павел Зибров

пресс-служба канала "1+1"

На "Голос країни-6" приходил и легендарный Павел Зибров. Народный артист Украины выбрал для выступления не собственный хит, а оперную композицию "Ария мистера Х".

"Я пришел на "Голос країни", чтобы показать, что Павел Зибров умеет петь не только попсу и шансон, как привык народ Украины, но и классические произведения", – рассказал тогда знаменитость.

Зрители в зале сразу узнали известного певца и поддержали его бурными аплодисментами. Но ни один тренер не развернул свое кресло. Когда наставники увидели, кто же стоит на сцене – были шокированы, а Потап на коленях извинился перед звездой за то, что не выбрал его. Со своей стороны Зибров поделился, что не собирался бороться за победу, а пришел, чтобы поддержать других участников.

Алла Кудлай

пресс-служба канала "1+1"

Народная артистка Украины Алла Кудлай попала на шоу "Голос країни-7". Певица исполнила знаменитый шлягер "Красива жінка незаміжня". С первых нот песни Джамала узнала вокал известной певицы. В итоге все четыре тренера развернули свои красные кресла. За участницу разгорелась настоящая борьба, но Алла выбрала своей тренершей Джамалу.

После выступления на вокальных батлах Кудлай сама отказалась от участия в шоу.

Катя Chilly

пресс-служба канала "1+1"

Катя Chilly начала творческий путь еще в конце 90-х, а первый альбом издала в 1996 году. В свое время артистка активно выступала в Европе, но в 2000-х исчезла с радаров. Звезда феерически вернулась на сцену в 2017 году через "Голос". Для выступления исполнительница выбрала песню "Светлица".

От первых нот ошеломленные тренеры Потап и Сергей Бабкин нажали красную кнопку. А Тина Кароль и Джамала так заслушались, что едва успели на последних секундах развернуть свои кресла. Как выяснилось, исполнительница пришла просто спеть песню, однако жюри уговорило Екатерину остаться в проекте. Артистка выбрала своей тренершей Тину Кароль.

В "Голосі" певица дошла до полуфинала.

По словам Екатерины, после шоу она ощутила вторую волну популярности после 90-х.

Наталья Могилевская

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская звезда Наталья Могилевская пришла на "слепые прослушивания" проекта "Голос країни-7". Артистка исполнила свой хит "Я завелась". Все тренеры ее узнали и повернулись.

Сама Наталья заверила, что это была только шутка и она не собиралась продолжать участие в проекте.

"Это был стеб. Песня "Я завелась" очень идеально подходила к ситуации, потому что там есть такие слова: "Выйду танцевать, буду побеждать", — сказала Наталья в "Светской жизни" и добавила, что если бы кто-нибудь из тренеров не развернулся, это были бы враги на всю жизнь.

Ирина Федишин

Профессиональную карьеру певицы Ирина Федишин начала 17 лет назад. В 2006 году исполнительница выпустила свой первый клип. И несмотря на то, что в 2014 году фанаты уже наизусть знали и подпевали на концертах "Малесенькі долоньки", артистка все же решила стать участницей "Голосу країни".

Артистка пришла на шоу в 2018 году. На слепых прослушиваниях она развернула все четыре тренерских кресла. Своей наставницей певица выбрала Джамалу.

"Безусловно, есть многие, которые знают, кто такая Ирина Федишин, но есть многие, кто еще не знает", – поделилась исполнительница. На следующее утро певицу, которая была суперзвездой в западной Украине, знала вся страна.

Звезда дошла до нокаутов, но не попала в прямые эфиры.

Злата Огневич

пресс-служба канала "1+1"

Как для тренеров, так и для зрителей, неожиданностью стало появление на сцене главного вокального шоу известной певицы Златы Огневич. Артистка пришла на "слепые прослушивания" в 2018 году и исполнила свою песню One day. С первых нот артистка покорила сердце Джамалы, после чего красные кнопки нажали Потап, Тина Кароль и Сергей Бабкин.

Злата Огневич выбрала команду Потапа, но в дальнейшем приняла участие в проекте как звездная советница рэпера.

Zi Faamelu

В 2018-м в "слепых прослушиваний" приняла участие, девушка-трансгендер Зианджа, когда-то хорошо известная всем как Борис Апрель. Сейчас у артистки псевдоним Zi Faamelu.

"Десять лет назад я была известна, как Борис Апрель. А исчезла со сцены я, потому что не справилась с критикой: была маленьким ребенком и мне очень не хватало новых знаний, образования. Поэтому все эти годы я путешествовала, в частности жила в Америке, но училась. Я почувствовала, что мое призвание – это музыка. Очень хочу снова увидеть горящие глаза зрителей", — рассказала Зианджа, почему приняла участие в проекте.

Она исполнила композицию Smash Into You певицы Бейонсе. Своим пением артистка сумела развернуть к себе кресла сразу всех четырех тренеров – Джамалы, Потапа, Тины Кароль и Сергея Бабкина.

Но своим тренером Зианджа выбрала Потапа. Артистка покинула шоу после первого прямого эфира, где она исполнила Mama Мia культовой шведской музыкальной группы ABBA в сопровождении хора из 12 вокалистов.

Камалия

Известная певица Камалия стала звездной вокалисткой "Голосу країни-8". Своим исполнением песни "Місяць на небі" знаменитость развернула тренерские кресла Джамалы, Потапа и Сергея Бабкина. Тем временем Тина Кароль не узнала голос известной артистки.

Несмотря на упорную борьбу звездных тренеров за голос певицы, Камалия решила уступить свое место юным вокалистам.

Оля Цибульская

пресс-служба канала "1+1"

В "Голосі країни-10" удивила своим появлением на сцене уже известная певица Оля Цибульская. Для своего выступления певица выбрала песню "Чекаю. Цьом", поскольку по ее словам, с ней мог прийти любой участник, и таким образом она "замаскировалась".

Несмотря на то, что выступлением она развернула всех тренеров, кроме Дана Балана, участие в шоу дальше решила не принимать.

Артистка объяснила, что большую роль в ее решении поучаствовать в "Голосі" сыграл ее сын Нестор.

"Это был своеобразный вызов, я считаю, что воспитывать ребенка нужно не словами, а на собственном примере. Мне было интересно попробовать себя в конкурсе. Когда ты в шоу-бизнесе давно, твои клипы набирают миллионные просмотры, в какой-то момент кажется, что все "ок", но нужно развиваться, двигаться дальше", – поделилась она впоследствии.

Мила Нитич

пресс-служба канала "1+1"

В шоу "Голос країни. Перезавантаження" в 2021 году приняла участие певица Мила Нитич. Интересно, что артистка уже во второй раз приходила на проект – исполнительница участвовала в первом сезоне. Поучаствовать в шоу артистка решила, поскольку надеялась, что "Голос" поможет ей в собственной перезагрузке карьеры. Ведь в 2020 году она разорвала рабочие отношения с продюсером Владимиром Бебешко. Артистка для "слепых прослушиваний" выбрала песню Lady Gaga Look what I found и развернула все тренерские кресла. Своим тренером она выбрала Тину Кароль.

В итоге Нитич покинула шоу после четвертьфинала.

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