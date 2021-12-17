"Голос країни" на 1+1: Дорофеева рассказала, считает ли Потапа конкурентом

Друзья и партнеры будут сражаться за лучший голос Украины.

Вскоре на телеканале 1+1 стартует 12 сезон главного вокального шоу "Голос країни", на сцену которого мечтают попасть вокалисты со всего мира.

Тренерами 12 сезона стали главные украинские суперзвезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация DOROFEEVA, рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова, впервые севшая в легендарное красное. Двенадцатый сезон шоу пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна".

Студию инфотейнмент-шоу "Твій день" посетила певица и тренер шоу DOROFEEVA с победителем "Голоса країни – 11" Сергеем Лазановским. Артистка рассказала, общается ли со своим подопечным и как готовится к новому сезону главного музыкального шоу страны.

Надя Дорофеева и Сергей Лазановский / пресс-служба канала "1+1"

"После шоу мы с Сергеем, конечно, поддерживаем связь, общаемся активно в соц.сетях, я даже ездила к нему в Попельники на Пасху, как и обещала на "слепых прослушиваниях". Конечно, хотелось бы видеться чаще, но, к сожалению, из-за плотного графика у нас всегда не получается. Летом я пригласила участников своей команды выступить на концерте, посвященном Дню Независимости Украины, но он мне отказал, ведь у меня были гастроли. Я горжусь, что у него такое большое количество концертов. Сергей всегда что-то делает, выпускает песни, снимает клипы и это очень круто", - сказала певица.

На вопрос, может ли Потап стать главным конкурентом для нее, звезда ответила: "Я думаю, это – непредсказуемый момент, потому что в такой роли мы с ним еще не были. Мы всегда были друзьями и партнерами, а здесь придется быть оппонентами. Например, с Монатиком мы тоже друзья и соседи, а на "Голосі країни" старались все разграничивать. У меня есть опыт тренерства, потому я уже в курсе, как все происходит. Свои секреты я не расскажу, ведь это интервью будет смотреть Оля Полякова. Нужно показывать душу. Я хочу, чтобы в моей команде были смелые участники, готовые к испытаниям".

пресс-служба канала "1+1"

Сергей Лазановский дал совет, на что обращать внимание участникам на "слепых прослушиваниях".

"Когда я шел на "слепые прослушивания", то даже не рассчитывал на то, что ко мне кто-нибудь повернется. Но когда ко мне повернулась Надя, я ощутил тепло, которое помогло мне справиться с эмоциями. Считаю, что не важно, что скажет тренер, ориентируйтесь только на свои ощущения", – сказал певец.

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