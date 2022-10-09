"Голос країни", "Сніданок з 1+1", сериал "Папик" и громкие футбольные матчи: где смотреть премьеру

С 24 февраля и по сей день, 1+1 – флагманский телеканал медиагруппы 1+1 media, который является трендсеттером рынка и ежегодно реализует большое количество самых популярных проектов, – привлечен к созданию "Єдиних новин" и круглосуточно транслирует марафон для информационной безопасности страны.

Так что, любимые проекты миллионов украинцев "Голос країни", "Сніданок з 1+1 ", "Мир наизнанку", сериалы и другие проекты теперь транслируют на телеканале ТЕТ. Другие телеканалы группы 1+1 media также расширили линейки и предлагают зрителям осенью премиальный контент.

Найти телеканал ТЕТ и другие каналы группы 1+1 media можно, воспользовавшись подробной инструкцией:

Смотреть ТЕТ, 2+2, ПЛЮСПЛЮС, УНИАН, Бигуди и Paramount Comedy можно через провайдеров цифрового телевидения в вашем городе или регионе. Если в пакете провайдера нет телеканалов группы 1+1 media, подключитесь к другим провайдерам.

В Виннице: Volia

В Хмельницком: Volia

В Одессе: Triolan, Мой провайдер, BRIZ, TENET, Infomir

Премьеры телеканалов группы 1+1 media можно смотреть через национальные ОТТ-платформы: Kyivstar TV, Sweet.TV, You TV, Volia TV, Megogo. Выступления участников "Голосу країни" доступны по всему миру сразу после трансляции на ТВ на YouTube канале "Голосу країни".

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