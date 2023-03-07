"Голос країни": телеканал "1+1 Україна" объявил кастинг на новый сезон проекта

Новый сезон шоу направлен на то, чтобы во время войны поддержать украинцев.

Сегодня, 7 марта, телеканал "1+1 Україна" объявляет масштабный кастинг нового, особого сезона главного музыкального проекта "Голос країни", благодаря которому украинский голос звучит по всему миру.

Новый сезон призван поддерживать украинский народ, который уже больше года борется за жизнь и свободу.

Телеканал ищет вокалистов от 16 лет, которые мечтают, чтобы их пение услышали миллионы. Для этого нужно заполнить анкету на сайте casting.1plus1.ua в разделе "Голос країни" и скачать видеоролик или ссылку на видео своего пения.

Уже начат кастинг на 13 сезона шоу "Голос країни" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Лучшие анкеты участников будут прослушаны музыкальными продюсерами, а вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны и показать свое пение всему миру.

"Во время войны такой важный проект, который фактически культурный код украинской нации, не может молчать. Когда гудят пушки, голос народа должен звучать как можно громче, поэтому мы решили запустить особый сезон "Голосу країни", который обьеденит музыкой талантливых украинцев, которые разбросаны сейчас по всему миру. Цель этого сезона - привлечь внимание к нашей смелости, отважности, креативности и безграничному таланту. Украинский голос должен в этом году зазвучать на весь мир, именно поэтому мы приглашаем к участию в кастинге всех талантливых украинцев, чье сердце сейчас не молчит. Этот сезон станет особенным" — прокомментировал продюсер проекта Владимир Завадюк.

Напомним, "Голос країни" – это первый музыкальный проект, который вернулся на экраны во время полномасштабного вторжения. К трансляции 12 сезона шоу было приковано внимание всей страны. Командой проекта совместно с телезрителями было собрано почти 2,6 млн гривен на средства аэроразведки для украинских защитников, а также почти 300 тыс. для разминирования Херсонской области. Победительницей 12 сезона "Голосу країни" стала фольклористка и хранительница украинской песни Мария Квитка из команды "Другого шансу".

Какие нововведения будут в 13 сезоне и кто из звезд сядет в тренерское кресло – поклонники проекта узнают вскоре.

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