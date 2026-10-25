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Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
2 мин

"Голос країни" вернулся после трехлетней паузы: четыре звездных тренера эффектно открыли шоу

Кароль, Монатик, Могилевская и Пивоваров зажгли на открытии "Голоса країни-14".

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Тренеры "Голоса країни-14"

Тренеры "Голоса країни-14" / © instagram.com/goloskrainy_official

После трехлетнего перерыва только на экраны вернулось вокальное шоу «Голос країни».

Четырнадцатый сезон начался с феерического выступления звездных тренеров — MONATIK, Натальи Могилевской, Артема Пивоварова и Тины Кароль, устроивших необычное музыкальное попурри из хитов друг друга.

Артисты не просто исполнили знакомые композиции, но и попытались превратиться в своих коллег, перенимая их манеру пения и сценическую подачу. Первым удивил MONATIK, который спел несколько строчек из зажигательного хита Натальи Могилевской «Відірватись від землі».

Камера передала эстафету певице, продолжившей музыкальную игру и исполнившую вирусную композицию Артема Пивоварова «Дежавю».

Следующим на сцену вышел сам Пивоваров. Артист спел строчки из песни Тины Кароль «Ніжно», добавив композиции несколько рокового звучания. К тому же певец вышел на трибуну к публике, усилив и без того зажигательную атмосферу открытия.

Настоящей кульминацией стало появление Тины Кароль. Украинская певица эффектно подхватила музыкальную эстафету и исполнила композиции MONATIK «Тому що…» и «А що?». Ее вокал и энергетика мгновенно раскачали зал: зрители танцевали и аплодировали в ритм. Похоже, тренер решила доказать, что звание главного ритмолова страны не случайное!

Благодаря необычным перевоплощениям знакомые песни зазвучали по-новому. Напоследок все четверо объединились для выполнения традиционного «Голос твоєї країни» — это и ознаменовало возвращение проекта на экраны после длительной паузы.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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