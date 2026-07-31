"Голос країни" возвращается: объявлено имя первого тренера 14-го сезона

Голос країни

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Телеканал «1+1 Україна» раскрыл имя первого тренера нового, 14-го сезона легендарного вокального шоу «Голос страны».

Так, к проекту после перерыва возвращается народная артистка Украины Тина Кароль, которая уже много лет остается одной из самых успешных учительниц в истории украинской версии шоу.

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Возвращение певицы стало одной из самых ожидаемых новостей для поклонников проекта. После анонса нового сезона именно Тину Кароль зрители чаще всего просили снова увидеть в тренерском кресле. Сама артистка признается, что возвращается в шоу с особыми эмоциями.

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«Я возвращаюсь в „Голос країни“ с настроением ностальгии, родного дома и любимой программы. Той, которая дарит надежду, окрыляет людей и открывает народные голоса. Сегодня мы услышим истории, которые будут расрогивать, вдохновлять, придавать силы продолжать быть. Я уверена: Голос країни объединит своих людей», — прокомментировала свое возвращение Тина Кароль.

Тина Кароль

Для певицы это уже девятый сезон в роли тренера. За это время ее команда трижды приводила участников к победе во взрослой версии шоу — победителями становились Антон Копытин (5 сезон), Александр Клименко (7 сезон) и Роман Сасанчин (10 сезон). Кроме того, Тина Кароль дважды побеждала как наставница в проекте «Голос. Діти», что является рекордным результатом среди тренеров украинской франшизы.

В скором времени 1+1 Україна объявит имена других тренеров нового сезона. Неизменными ведущими проекта останутся Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Тем временем продолжается кастинг в «Голос країни-14». Принять участие могут все желающие в возрасте от 16 лет, а верхнего возрастного предела нет. Подать заявку можно до 31 августа, заполнив анкету на официальном сайте проекта.

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К слову, премьера нового сезона «Голоса країни» состоится уже этой осенью на телеканале «1+1 Україна».

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