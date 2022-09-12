"Голос країни" возвращается в эфир, чтобы помочь ВСУ: где и когда можно посмотреть новый эпизод шоу

По инициативе народного тренера " Голосу країни" и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинской армии, ведь в продолжении сезона будет и мощная благотворительная составляющая.

Премьера состоится в эфире телеканала ТЕТ 2 октября в 21.00.

"Музыка всегда поддерживала людей как в самые счастливые, так и в самые сложные моменты жизни, от войн и до пандемий. Сейчас мы видим запрос от наших зрителей, которым нужна поддержка, которые ждут возвращения "Голосу країни" на экраны. В новых выпусках телезрители услышат как украинскую классику, так и современные песни, написанные во время полномасштабной войны. Кроме того, в продолжении сезона мы объявляем благотворительную цель — зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Это наш общий голос для сохранения победы Украины", — заявил генеральный продюсер канала "1+1" Максим Кривицкий.

Создатели музыкального проекта уверены: несмотря на желание врага уничтожить все, что любит народ, украинцы продолжают бороться, петь, донатить и верить в свои силы.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Для миллионов украинцев "Голос країни" не просто еще одно развлекательное шоу. Это проект обо всех нас, ведь песня — душа нашей нации, нашей земли. Во время наших поездок с концертами на фронт я увидел, что этот проект также нужен и нашим защитникам. Одни вспоминали, как смотрели его в мирные времена вместе с семьей. Другие в свободную минуту просматривали на YouTube выступления участников. Кроме того, услышал от них самих: "Когда страна продолжает бороться, то и ее голос должен звучать", — отметил народный тренер "Голосу країни" Андрей Мацола, по инициативе которого проект возвращается в эфир.

О возвращении "Голосу країни-12" в свой день рождения в эфире "Сніданку з 1+1" заявила Екатерина Осадчая, а также ее муж Юрий Горбунов, который сюрприз жене и пришел в студию с огромным букетом цветов. Ведущие впервые с начала полномасштабного вторжения дали вместе интервью и рассказали о возвращении музыкального проекта на экраны.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Музыка — в нашей крови, она всегда лечила и спасала от всего. В новых эпизодах покажут и украинские народные песни, и современные композиции, написанные на украинском языке. Это вся наша генетика и ДНК. "Голос країни" — это те таблетки от депрессии, в которых так нуждается народ. Это часть нашей души", — рассказали Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов презентовали продолжение шоу "Голос країни-12"

Напомним, трансляция "Голосу країни-12" прервалась на пятом эпизоде слепых прослушиваний. Новацией сезона стало то, что в проекте появилось пятое двойное тренерское кресло, которое заняла команда "Второго шанса" – народный тренер Андрей Мацола и артистка Александра Зарицкая, она же KAZKA. Спецпроект "Второй шанс" стал настоящим сюрпризом для участников и зрителей. Его тренеры дают шанс продолжить участие в "Голосі країни" тем участникам, к которым не обернулись тренеры на главной сцене, или тем, кто прекратит борьбу на следующих этапах проекта. В каждом эпизоде слепых прослушиваний Андрей Мацола и Александра Зарицкая могут спасать от вылета 2-х участников, нажав свою красную кнопку после выступления вокалиста на сцене.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Голос країни" станет первым крупным вокальным проектом, который вернется на экраны после начала войны. Просмотреть премьерные выпуски можно на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

Какие изменения будут в 12 сезоне вокального проекта, станет известно уже вскоре. Пока известно, что слоган двенадцатого сезона трансформировался в мощный месседж "Так звучит самая певчая нация мира".

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, с началом полномасштабной войны проект "Голос країни" запустил культурный флешмоб под названием "Музична оборона", который выходил в эфире "Сніданку з 1+1". В нем звезды украинского шоу-бизнеса и участники "Голосу країни" исполняли уже известные или только написанные песни о войне и выкладывали видео в социальные сети под хештегом #музичнаоборона. "Голос країни" продолжит музыкальную оборону, усилит украинскую идентичность и даст отпор оккупантам на культурном фронте.

Что происходит за кулисами проекта, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube-канале. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке "Киевстар ТВ", стали победитель "Голосу країни-11" Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натали Солоник. Ведущими бэкстейджа для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница "Голосу країни – 10" Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT и участница "Голос.Діти-4" Нино Басилая.

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