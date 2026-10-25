"Голос страны-14": сын священника заставил тренеров аплодировать стоя и бороться за него

Анатолий Рябинин, MONATIK

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На сцену «Голоса країни-14» вышел 33-летний певец Анатолий Рябинин и покорил своим голосом всех звездных тренеров.

Сын священника еще с детства имел особую любовь к церковному пению. Он продолжает развивать свой талант в церковном хоре, а также работает в студии звукозаписи. На большую сцену артист вышел с зажигательным хитом Sunday Morning.

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С первых секунд выступления Анатолий привлек внимание тренеров. Первым свое кресло развернул MONATIK, потом к нему присоединилась Могилевская. А еще чуть позже одновременно вернулись Кароль и Пивоваров. Так Рябинин стал первым участником этого выпуска, которому удалось развернуть все четыре тренерских кресла.

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Вокал артиста настолько увлек звездных наставников, что они не сдерживали эмоций. Могилевская подпевала и восклицала слова восторга прямо во время выступления, а Кароль и Пивоваров после завершения песни аплодировали певцу стоя.

Все четыре тренера засыпали участника комплиментами. Они отмечали, как он свободно чувствовал себя на сцене, как тонко передавал эмоции голосом и создавал целостное звучание.

MONATIK до последнего пытался убедить Анатолия избрать именно его. Артист настолько хотел видеть вокалиста в своей команде, что даже после собственного комментария продолжал держать табличку с надписью «Идите ко мне».

MONATIK

Свои аргументы имела и Наталья Могилевская. Она вспомнила, что знакома с Анатолием: в начале полномасштабного вторжения они работали вместе в студии звукозаписи над ее песней. Несмотря на это, артистка согласилась, что лучше раскрыть потенциал участника сможет ее коллега MONATIK.

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Артём Пивоваров также имел собственный козырь в борьбе за вокалиста. Он напомнил, что в свое время Анатолий занял первое место среди исполнителей, записывавших каверы на его хиты.

В конце концов Рябинин избрал своим наставником Пивоварова. Такой выбор изрядно осчастливил тренера, получившего в команду сильного вокалиста. А Могилевская не замедлила с реакцией и снова заговорила о музыкальных «кражах» коллег.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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