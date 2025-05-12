- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 249
- Время на прочтение
- 2 мин
Голый Козловский с 4-летним сыном Джамалы смешно потроллили Кондратюка на видео: "13 судных лет"
Артист насмешил фанатов роликом перед выходом хита "Піна Колада".
Украинский певец Виталий Козловский, который недавно перепел старый хит "Піна Колада" на украинском, показал забавный ролик.
В фотоблоге артист обнародовал фрагмент из юмористического шоу "НашеБачення", главной целью которого было собрать средства для украинских воинов. Согласно замыслу проекта, каждый участник должен был сделать собственную видеовизитку перед выступлением, как и на оригинальном конкурсе "Евровидении", пародией которого и является шоу. Поэтому Козловский не растерялся и выдал порцию иронии о своем бывшем продюсере Игоре Кондратюке, которому недавно выплатил всю сумму долга за авторские права.
Так, певец снял свою видеовизитку с четырехлетним сыном Джамалы Селим-Гираем. Замысел ролика заключался в том, что артист якобы встречается с собой маленьким. Между собой они ведут диалог, в котором полностью обнаженный Виталий предостерегает себя юного, кого и сыграл Селим, "проходить мимо" "Караоке на Майдане" и не брать "курицу с яйцами". Когда мальчик спрашивает исполнителя, почему тот голый, он отвечает: "Потому что я не прошел мимо". И дальше весь ролик крутится вокруг бывших долгов звезды в ироническом формате.
Такую актерскую игру уже оценили в комментариях не только поклонники, но и звезды, которых это очень рассмешило.
"Это "Оскар" – Наталья Денисенко
"Я не могу!" – Анна Сагайдачная
Все они сначала раздают яйца и гречку, а потом требуют с тебя все на свете
Уровень самоиронии зашкаливает
Напомним, недавно Виталий Козловский в День матери показал свою жену с сыном и нежно высказался о них.