"Гомофобии в свободной стране места нет": Федишин затравили из-за ее позиции по отношению к представителям ЛГБТ

"Гомофобии в свободной стране места нет": Федишин затравили из-за ее позиции по отношению к представителям ЛГБТ

Украинская певица Ирина Федишин после скандала с баллами для представителя Польши на "Евровидении-2022" попала в новый.

Исполнительница отметила, что не очень хорошо относится к представителям ЛГБТ, потому что считает это большим грехом.

Впрочем, ее высказывание многим не понравилось, в том числе и знаменитостям. Они начали осуждать ее из-за гомофобии.

Настя Приходько

Певица удивляется, как участников международного песенного конкурса, среди которых много представителей ЛГБТ, мог оценивать человек, который негативно к ним относится. Приходько отметила, что своей позицией Федишин разрушает свою карьеру.

"А вот в чем "Изюм". Из-за геев все! И на конкурсе она видела их много. Никогда я не видела, чтобы человек себя собственноручно так быстро закапывал... Это что, намек на поляков? А если и так, ты тогда говоришь то не политический конкурс, нужно голосовать за искусство, а теперь за геев не голосую", — возмутилась Приходько.

MELOVIN

Певцу, который прошлым летом признался, что он бисексуал, тоже не понравилась позиция Федишина. Исполнитель считает, что гомофобии не место в свободной стране.

"Немного гомофобии и "разрушения". Гомофобии в свободной и демократической стране места нет. Мы не в Московии, госпожа Ирина Федишин", — обратился к певице Мел.

MELOVIN обратился к Ирине Федишин / Фото: Instagram MELOVIN

Травести-дива Монро

Монро вообще не понравилось, что Ирина Федишин была среди жюри на "Евровидении". Она отметила, певице не стоит вмешиваться в то, в чем она не разбирается.

"Мой мозг пылает: оказывается певица Ирина Федишин — гомофобка, считает ЛГБТ разрушающими себя грешниками, и ее приглашают в жюри самого эгегейского конкурса в Европе. Сиди в своем маленьком храме, пой для духовных верующих и не лезь в ту гейропу. Нет, надо же всраться", — добавила Монро.

Отметим, Ирина Федишин не скрывает, что не очень хорошо относится к ЛГБТ-сообществу, потому что считает это большим грехом. Более того, ей было сложно оценивать участников "Евровидения-2022", ведь на конкурсе присутствует много представителей ЛГБТ-сообщества.

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