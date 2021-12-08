Гонорары звезд на новогодние корпоративы: сколько стоит выступление Поляковой, MONATIK и Кароль

Артисты повысили ценники.
До Нового года осталось меньше месяца и уже начинается разгар новогодних корпоративов.
В этот период артисты могут заработать немало средств. Как рассказал шоумен и владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company" Вадим Мичковский изданию "КП в Украине", чаще всего заказчики обсуждают выступления Оли Поляковой, MONATIK, Тины Кароль и рок-группы The Hardkiss. Их гонорар составляет от 20 тысяч долларов и выше.
Дядя Жора отметил, что из-за пандемии компании выбирают одного артиста вместо двух-трех, чтобы сэкономить.
Также стало известно, сколько придется заплатить за выступление известных звезд украинского шоу-биза в этом году. Так, из-за эпидемиологической ситуации в стране, исполнители повысили ценники, чтобы окупить утраченные концерты.
Ценники звезд:
- MONATIK – 20-30 000+$
- Тина Кароль – 20-30 000+$
- Оля Полякова – 20-30 000+$
- Настя Каменских – 20-30 000+$
- KAZKA – 10-15 000+ $
- Надя Дорофеева – от 15 000+$
- Слава Каминская – 16 000 €
- Павел Зибров – 5-10 000$
- Wellboy – 10 000$
- Lama – 5 000$
- Победители талант-шоу – 1000-2000$
Совладелец ивент-агентства Joy Event Дмитрий Жембоцкий рассказал, что в последнее время все чаще на корпоративы заказывают победителей талант-шоу. Также, по его словам, вырос спрос на "молодую кровь" шоу-бизнеса, в частности Lida Lee, Артема Пивоварова и Олега Кензова.
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