Гонорары звезд на новогодние корпоративы: сколько стоит выступление Поляковой, MONATIK и Кароль

Гонорары звезд на новогодние корпоративы: сколько стоит выступление Поляковой, MONATIK и Кароль

Артисты повысили ценники.

До Нового года осталось меньше месяца и уже начинается разгар новогодних корпоративов.

В этот период артисты могут заработать немало средств. Как рассказал шоумен и владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company" Вадим Мичковский изданию "КП в Украине", чаще всего заказчики обсуждают выступления Оли Поляковой, MONATIK, Тины Кароль и рок-группы The Hardkiss. Их гонорар составляет от 20 тысяч долларов и выше.

Дядя Жора отметил, что из-за пандемии компании выбирают одного артиста вместо двух-трех, чтобы сэкономить.

Также стало известно, сколько придется заплатить за выступление известных звезд украинского шоу-биза в этом году. Так, из-за эпидемиологической ситуации в стране, исполнители повысили ценники, чтобы окупить утраченные концерты.

Ценники звезд:

MONATIK – 20-30 000+$

– 20-30 000+$ Тина Кароль – 20-30 000+$

– 20-30 000+$ Оля Полякова – 20-30 000+$

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Настя Каменских – 20-30 000+$

– 20-30 000+$ KAZKA – 10-15 000+ $

– 10-15 000+ $ Надя Дорофеева – от 15 000+$

Надя Дорофеева / MOZGI Entertainment

Слава Каминская – 16 000 €

– 16 000 € Павел Зибров – 5-10 000$

– 5-10 000$ Wellboy – 10 000$

Wellboy / instagram.com/a.wellboy

Lama – 5 000$

– 5 000$ Победители талант-шоу – 1000-2000$

Совладелец ивент-агентства Joy Event Дмитрий Жембоцкий рассказал, что в последнее время все чаще на корпоративы заказывают победителей талант-шоу. Также, по его словам, вырос спрос на "молодую кровь" шоу-бизнеса, в частности Lida Lee, Артема Пивоварова и Олега Кензова.

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