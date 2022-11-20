Горбачева показала архивное фото, где она в обтягивающем комбинезоне позирует с Каминской и Астафьевой

Известная украинская артистка Ольга Горбачева показала редкую фотографию, на которой она изображена с певицами Дашей Астафьевой и Славой Каминской.

Снимок знаменитость опубликовала в своем фотоблоге. На фото Горбачева позирует в обтягивающем черном комбинезоне. Рядом с Ольгой стояла рыжеволосая Каминская в мини-платье и Астафьева в обтягивающем наряде.

"Иногда воспоминания в телефоне меня саму удивляют…", — подписала снимок Горбачева.

Слава Каминская, Ольга Горбачева, Даша Астафьева / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Напомним, в прошлом году Горбачева объявила о завершении карьеры певицы и отыграла последний концерт. Тем временем их дочь с продюсером Юрием Никитиным наоборот – активно развивает творческую карьеру. Недавно Полина выпустила дебютную англоязычную песню Gotham и представила клип на нее.

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