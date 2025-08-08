Горбачева после развода с Никитиным высказалась о воспитании общих детей: "Мы не врем"

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / © instagram.com/gorbachovaolga

Украинская артистка Ольга Горбачева, которая недавно развелась с продюсером Юрием Никитиным, высказалась об их отцовстве.

По словам артистки, несмотря на завершение супружеской жизни, они с экс-супругом остаются близкими ради своих дочерей. Звезда в фотоблоге отметила, что семья для них превыше всего, поэтому в будущем они будут проводить праздники и отпуска вместе.

"Если вы увидите нас вместе, это не потому, что мы вам врем. Это потому, что мы не врем своим детям. Семья остается семьей. Даже когда пара не остается парой. Мы будем вместе на праздники или в отпусках из-за уважения к 27 годам совместного создания жизни", — пояснила Ольга.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / © instagram.com/gorbachovaolga

В то же время артистка заявила, что недавно исполнилось 27 лет с того момента, как она с эксом пошла на первое свидание. По этому случаю старшая дочь пары, Полина, решила сделать родителям забавный и трогательный подарок — письмо с интересными пожеланиями на будущее.

"Она пожелала мне настоящей свадьбы с собой, потому что этот брак точно продлится вечно, а папе — чаще играть в гольф, потому что гольфисты никогда не остаются одинокими", — с юмором написала звездная мама о послании дочери.

Сторис Ольги Горбачевой / © instagram.com/gorbachovaolga

Отметим, бывшие супруги воспитывают двух дочерей — Полину и Серафиму. Недавно Ольга Горбачева показала редкое фото с детьми от продюсера и очаровала, как они подросли.

Напомним, недавно продюсер Юрий Никитин впервые прокомментировал заявление бывшей жены об их разводе.