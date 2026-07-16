Горбачева после развода с Никитиным заговорила о новых романах и каким будет ее будущий муж

Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

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Украинская певица и блогер Ольга Горбачева поделилась подробностями личной жизни после развода с продюсером Юрием Никитиным.

Сейчас артистка проживает в США вместе с дочками. В интервью Маричке Падалко она призналась, что начала ходить на свидание с американцами и даже научилась первой знакомиться с мужчинами. К тому же Ольга говорит, что с недавних пор не стесняется проводить время наедине в барах или путешествиях.

«Ходила на свидание. Я сейчас очень много путешествую, потому что Юра во время приездов сам остается с младшей дочерью. Я научилась сама ходить в бары. Заметила, что всю жизнь ждала, когда меня выберут. А теперь могу сама подойти к понравившемуся мне парню», — рассказала певица.

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По словам Горбачевой, она не ставит своей целью что-либо найти нового партнера, «не зацикливается». Каждое знакомство для нее — это возможность лучше понять себя. В то же время, звезда убеждена, что ее будущий муж уже существует, хотя они еще не встретились.

Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

«Я сейчас выбираю очень тщательно. Нет ощущения, что я его ищу. Я просто чувствую, что он есть и всегда энергетически со мной. Не знаю, кто это, но очень его люблю. Вопрос времени. Такое ощущение пришло самопроизвольно во время медитации», — поделилась артистка.

Несмотря на открытость новых отношений, Горбачева пока не мечтает о еще одной свадьбе. Она призналась, что не уверена, хочет ли вообще снова жить с мужем под одной крышей, но от помолвки не открещивается.

Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

«Я даже к алтарю не хочу. Не знаю, хочу ли с кем жить — все будет зависеть от человека. Встречаться — да. Мне сейчас хорошо в этом состоянии. Я просто хочу любить», — объяснила она.

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Интересно, что новых партнеров певица может обсуждать с бывшим. Горбачева утверждает, что поэтому у них не возникает ревности и говорят они на эту тему спокойно.

«Мы все время обсуждаем, какие у нас невесты. Я его спрашиваю: „Юра, как там у тебя?“ Он говорит: „У меня очень высокий стандарт на женщину и пока такую, как ты, не встретил“. А я ему рассказала, что была две недели в приложении для знакомств и познакомилась с несколькими творческими мужчинами», — с улыбкой добавила Горбачева.

Напомним, недавно певица Елена Тополя после громкого развода заговорила о симпатии к известному мужчине.

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