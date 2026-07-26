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Горбунов честно рассказал об отношениях с 23-летним сыном Осадчей: "Это были очень важные слова"
Звезда признался, как старший сын Екатерины воспринял их роман.
Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился подробностями отношений со старшим сыном жены Екатерины Осадчей — 23-летним Ильей, родившимся в ее предыдущем браке.
По словам шоумена, знакомство с Ильей произошло еще до начала их романтических отношений с Осадчей. Парень часто приезжал к маме на съемку, поэтому у них была возможность общаться еще задолго до создания семьи.
Как признался Горбунов в интервью oboz.ua, новость об их отношениях Илья воспринял спокойно и без негатива. Впоследствии совместные путешествия и семейный отдых только сблизили их. И шоумен признается, что единственная фраза от юноши моментально успокоила его переживание.
«Мы были знакомы еще до того, как у нас с Катей начались отношения. Он приезжал к маме на съемки, мы общались. Поэтому когда узнал, что мы вместе, это не стало для него неожиданностью. Наоборот, он очень естественно воспринял это. А совместные поездки, отпуска и время вместе только укрепили наши отношения. Помню, как однажды он сказал: „Боже, как нам всем комфортно и как хорошо вместе“. Для меня это были очень важные слова», — сказал телеведущий.
Сейчас Юрий Горбунов и Екатерина Осадча воспитывают двух общих сыновей — Ивана и Даниила. Старший сын ведущей Илья живет и учится за границей, но поддерживает теплые отношения с мамой и ее семьей.
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