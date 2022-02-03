Горбунов чувственно поздравил Осадчую с пятой годовщиной брака и показал совместные фото

Екатерина, в свою очередь, тоже поздравила мужа.

У ведущий вокального шоу "Голос країни" Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова сегодня, 3 февраля, праздник.

Влюбленные празднуют годовщину их брака. Пять лет назад они стали официально мужем и женой. По случаю праздника в своем Instagram Юрий чувственно поздравил Екатерину с их годовщиной. Ведущий поблагодарил жену за детей и за безграничную любовь.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

"Нашему официальному браку — 5 лет! Невероятно! Как один день! Спасибо тебе, любимая, за наших деток, за наши будни и выходные! Спасибо за то, что ты у меня есть! Я тебя люблю!" – обратился к жене Юрий.

Екатерина, в свою очередь, также поздравила мужа с годовщиной бракосочетания. Она поблагодарила Юрия за то, что они за пять лет много чего успели сделать вместе.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

"Сегодня наш совместный маленький юбилей — пять лет нашему браку. Юра, спасибо, что ты у меня есть. За пять лет мы много чего успели. Спасибо за твою любовь, за то, что нам никогда не скучно вместе, и за все наши приключения. Дальше – еще больше!" – обратилась к мужу Екатерина.

Кроме того, влюбленные опубликовала совместные фото. На снимках счастливые Юрий и Екатерина позировали друг возле друга и излучали свою любовь.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

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