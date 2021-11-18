Горбунов, Гринчук и Мирошниченко рассказали, как и где проводят выходные со своими детьми

Ведущие 1+1 убеждены, что быть папой – сверхважная миссия мужчины.

Продюсер, ведущий "Танцев со звездами" Юрий Горбунов, ведущий "Твого дня" Тимур Мирошниченко и ведущий ТСН Святослав Гринчук рассказали об отцовстве.

Так, знаменитости вспомнили, как отреагировали на новость, что станут отцом и возник ли у них страх, чем воспитание отца отличается от материнского и как проводят время со своими детьми. Эксклюзив опубликовали в специальном выпуске журнала "Натали.Kids".

Юрий Горбунов, победитель награды "Тато року 2019", вместе с женой Катей Осадчей воспитывает двух сыновей – 4-летнего Ивана и Даниила, который родился в августе этого года. Для Юрия быть папой – это сплошное счастье, которого он очень ждал, планировал и мечтал.

Юрий Горбунов с детьми / пресслужба каналу "1+1"

"Мы пытаемся выходные проводить все вместе. У нас всегда вечерние прогулки на велосипедах с Иваном. Теперь еще с коляской Данила. До того, как Киев попал в красную зону, мы часто на выходных ездили в детский городок профессий в один из ТРЦ. На карантине не ходим. В этом ТРЦ есть разные аттракционы относительно будущих профессий. Дети могут быть и пожарными, и врачами, и полицейскими, и даже нарушителями - кем угодно. Вот Иван ужасно это любит. Там иногда проводим все выходные. И поэтому эти его желания: "Давай, поедем на выходные в ТРЦ – это святое", – поделился ведущий.

Юрий Горбунов с сыном / пресслужба каналу "1+1"

Ведущий ТСН на "1+1" Святослав Гринчук вместе с женой Кристиной воспитывает 4-летнюю дочь Дзвинку. На беременность супруги Святослав отреагировал очень забавно.

"Жена часто смеется над этим. Когда она сказала, что беременна – мое первое слово было: "Интересно!" Но это правда - прежде всего стало очень интересно. Как это будет? Сложно ли, весело ли? Так ли, как рассказывают друзья и показывают фильмы? Каким будет этот ребенок, как мы будем справляться с новой ролью? Что удастся вложить в ребенка? Просто пришло осознание очень длинного и непредсказуемого квеста, который теперь должны пройти", — рассказал Гринчук.

Святослав Гринчук с дочерью / пресслужба каналу "1+1"

По словам ведущего утренних новостей ТСН, в его семье есть определенное расписание дня, которого они стараются придерживаться, а также интересная традиция на празднование дня рождения дочери.

"Дзвинка уже хорошо знает и возмущается, когда, например, перед обеденным сном не слышит своей “законной” сказки. А перед тем, как лечь спать вечером, мы обсуждаем, каким был ее день сегодня: что запомнилось, что удалось, что понравилось. Ежегодно на ее день рождения организовываем ей фотосессию, чтобы потом иметь воспоминания и сравнивать, как она менялась с течением времени. Также жена каждый год дарит ей маленький колокольчик. Дочь зовут Дзвинка, поэтому это символично. Скоро соберем неплохую коллекцию”, — сказал Гринчук.

Святослав Гринчук / пресслужба каналу "1+1"

Тимур Мирошниченко, получивший в этом году награду "Тато року 2021" вместе с женой Инной воспитывает 3-летнюю дочь Мию и сына Марко, которому в январе исполнится 2 года. Ведущий убежден, что мужчины могут заниматься абсолютно всеми обязанностями по воспитанию детей. И в его семье именно так.

"У нас никогда с женой не было распределения обязанностей на женские и мужские. Все что угодно, что не зависит от физиологии, я делал с первых дней рождения и Мии, и также Марко. Сейчас вообще, когда жена пошла на новую работу и уходит в 5 утра из дому, то утром всех собрать в садик, накормить, одеть или с вечера уложить спать, потому что жене надо раньше лечь, спокойно делаю я. И ничего страшного в этом точно нет", – отметил Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / пресслужба каналу "1+1"

Семейной традицией у Тимура Мирошниченко являются путешествия. Вместе с женой и с обоими своими детьми они летали уже на первых месяцах их жизни. Мия впервые полетела, когда ей было полтора месяца, а Марко полетел, когда ему было три недели.

Но, как отметил ведущий, сейчас, из-за пандемического периода и плотных графиков, разных съемок и мероприятий не удается, возможно, в полном объеме проводить время с детьми в путешествиях, как бы им этого хотелось. Но семья Мирошниченко не унывает, ведь уютные семейные вечера с настольными играми, просмотр любимых фильмов с пиццей никто не отменял, а перед сном обязательно чтение сказок Мии и Марко.

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