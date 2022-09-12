Горбунов и Осадча признались, как начался их роман и кто стал инициатором отношений

Ведущая Екатерина Осадчая и продюсер и актер Юрий Горбунов уже пять лет живут в счастливом браке.

Личная жизнь парочки полна тайн, ведь они держат ее в секрете. Известно, что отношения Кати и Юрия начались во время съемок вокального шоу "Голос.Діти".

Так что в эфире "Сніданку з 1+1" влюбленные рассказали, как закрутился их роман. Как призналась Осадчая, инициатором отношений была именно она. А вот Горбунов первым признался ведущий в любви, и все это после того, как между ними промелькнула искра.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Первым в любви признался Юра, а инициатором отношений была я", – поделилась Екатерина.

А вот версия Горбунова немного отличается. Он вспомнил, что после съемок шоу часто подвозил Катю домой. Как пошутил ведущий, вот так он однажды зашел к коллеге на чай.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Все началось с того, что я подвозил Катю, потому что заканчивались съемки "Голосу.Діти". Подвозил Катю домой и вот так вот зашел на чаек", — пошутил Юрий.

Отметим, Юрий Горбунов и Екатерина Осадча поженились в 2017 году. Вместе влюбленные воспитывают двух общих детей – сыновей Ивана и Даниила. У ведущей также есть от предыдущего брака сын Илья.

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