Горбунов намекнул, что хочет третьего ребенка: "Когда Кати будет 40 лет, родится Маша"

Горбунов намекнул, что хочет третьего ребенка: "Когда Кати будет 40 лет, родится Маша"

Екатерина Осадчая показала новое фото с крошечным Даниилом.

Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая, которая недавно вспомнила, как снималась для обложки глянца, тронула кадром с маленьким сыном.

Звезда в своем Instagram опубликовала новое фото, на котором позирует с крохотным Даниилом. На снимке счастливая мама держит мальчика на руках. Как признается Екатерина, маленький ребенок делает ее моложе.

Екатерина Осадчая с крошечным сыном / instagram.com/kosadcha

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"Опять учишься понимать тон малыша, желание без слов и спать по три часа между кормлениями. Илья родился, когда мне было 19, Иван в 33, а Даниил — 37. И сейчас вроде опять вернулись в свои 19 лет, ведь так же гуляю с коляской осенними улицами, так же держу на руках маленького мальчика, а тем временем Илье скоро исполнится 19 ", — поделилась ведущая.

Однако, похоже, что ее муж Юрий Горбунов ждет от Екатерины третьего ребенка. Ведущий хочет, чтобы жена родила ему еще и девушку. В комментарии под постом артист написал, что "в 40 лет будет Маша".

Напомним, недавно Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов также делились кадрами с маленьким сыном. Супруги тогда устроили семейный фотосет.

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