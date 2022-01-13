Горбунов насмешил фото, где 4-летний сын держит Осадчую за ягодицы и помогает балансировать

Семья устроила покатушки на сапбордах.
Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов продолжают делиться с поклонниками, как проводят отпуск в Таиланде.
В этот раз семья решила попробовать новый для себя вид спорта – сапбординг. Об этом рассказал Горбунов на странице в Instagram. Он запостил серию снимков, сделанных во время тренировки.
Интересно, что во время обучения катанию на сапборде компанию Юрию и Екатерине составил их 4-летний сын Иван. Мальчик не только пробовал встать на доску, но и активно помогал родителям держать баланс.
"Главное в жизни, сын, держать во всем баланс!" – подписал кадры звездный отец.
В свою очередь, поклонники написали под постом, что восхищаются семьей Горбунов-Осадчая: "супер-семейка, Катюша – огонь!", "превзошел отца, молодец", "какие же вы молодцы и дружные", "настоящий пример крепкой семьи".
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