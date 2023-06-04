Горбунов ошеломил суммой, которую с Пономаревым и Дзидзьо собрал для украинских защитников

Телеведущий Юрий Горбунов вместе с певцами Александром Пономаревым и Дзидзьо продолжают собирать средства для украинских защитников и переселенцев.

Так, недавно артисты объехали с концертной программой города Украины, чтобы собрать деньги для приобретения помощи тем, кто сейчас в ней очень нуждается. Во время концертов Пономарев и Дзидзьо исполнили свои лучшие хиты, а Горбунов в качестве ведущего провел благотворительные аукционы.

На своей странице в Instagram телеведущий поделился результатами аукционов и назвал потрясающую сумму, которую им удалось собрать.

"Наш концертный тур по городам Украины продолжается! Наши благотворительные ужины -аукционы состоялись во Львове, Виннице, Черкассах, Полтаве, Кропивницком! Мы собрали на ВСУ и внутренне перемещенных лиц Украины шесть миллионов 863 тысяч гривен! Гордимся вами, щедрые украинцы! Только вместе мы сила !Только вместе мы поможем нашим защитникам и защитницам, приблизить победу! Продолжение следует! Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине!", — поделился Горбунов.

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