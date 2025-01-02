Горбунов ответил, как относится к скандальным Яме и Виннику, которые сбежали за границу

Украинский ведущий и один из продюсеров фильма "Потяг у 31 грудня" Юрий Горбунов прокомментировал позицию беглых звезд Влада Ямы и Олега Винника.

По словам Горбунова, к таким знаменитостям он относится безразлично. В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" шоумен объяснил, что каждый должен делать свой выбор и нести за него ответственность. И добавил, что в случае просьбы помочь им с советами, он бы точно не отозвался.

Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Влада я видел в последний раз до войны. Во время полномасштабного вторжения мы все знаем, что он за границей. И давать ему какие-то советы я не собирался бы, если бы он даже у меня их и спрашивал. Осуждаю ли я его? У каждого есть своя правда. Он на любой упрек может ответить, что он должен оберегать свою семью и отвезти их в безопасное место. А что я могу ему сказать. Так же Виннику я никаких советов не давал и не собираюсь. У каждого своя правда и каждый сам выбирает, как ему поступать в тех или иных обстоятельствах", - поделился шоумен.

Напомним, ранее Юрий Горбунов рассказал, что приносит ему доход во время войны. Также шоумен раскрыл, как изменились суммы заработков.

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