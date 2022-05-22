Горбунов поделился новой серией российского сериала "Масяня": "Смело и правдиво для раши!"

Украинский шоумен, актер и продюсер Юрий Горбунов, с началом войны ставший волонтером, поделился новой серией российского мультсериала "Масяня".

На странице в Instagram Горбунов разместил новую серию русского комедийно-сатирического мультсериала "Масяня", вышедшую под названием "Как объяснить детям".

В нем автор многосерийного мультфильма Олег Куваев показывает, как Масяня говорит с детьми о том, что происходит в России:

"Это трудная тема. К тому же мы живем в России, поэтому говорить ни о чем нельзя. Вам скажи, а вы потом всболтнете где не надо, кому не надо. И ваши родители отправятся туда, не знаю куда, за тем, не знаю за чем .По какой не знаю какой", — отвечает сначала детям Масяня.

Впрочем, позже, в виде спектакля она все же объясняет дочери и сыну происходящее. Сначала Масяня рассказывает об СССР, в котором никогда ничего не было. Затем объясняет, что в России образовалась своя диктатура:

"Пришел Путин, который типа вроде бы сначала и нормальный был. Но постепенно, потихоньку все запретил, все прикрыл. Всех выгнал, всех посадил, всех отравил. Все себе присвоил. Ничего теперь нельзя. Можно только жопу лизать и дань платить. Насадил атмосферу страха в стране, жесткую цензуру и полное бесправие", — говорит Масяня.

И добавляет, что Путин вообразил себя императором и решил "великую империю СССР" возвращать обратно. Однако Украина не дала себя съесть, поэтому Путин разозлился и решил напасть на страну.

"Масяня", свежая серия! Смело и правдиво для раши!" – подписал видео Юрий Горбунов.

Напомним, что месяц назад автор российского комедийно-сатирического мультсериала "Масяня" Олег Куваев отдал проект украинцам. Куваев давно покинул Россию, его сайт mult.ru запрещен Роскомнадзором. С первого дня войны он открыто поддержал Украину, а серия Масяни "Вакидзаси" за считанные дни стала культовым произведением о том, как россияне должны вести себя относительно Путина. Как признался Куваев, для него Украина тоже родина, как и Петербург.

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