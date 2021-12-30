Горбунов похвастался кулинарными умениями 4-летнего сына: "Жарил бутерброды с рыбой"

Иван любит готовить.

4-летний сын известного шоумена, ведущего проекта "Танцы со звездами" Юрия Горбунова – Иван – любит что-то готовить.

Раньше звезда уже показывал, как мальчишка жарил ему яичницу. Впрочем, кулинарные умения Ивана становятся все лучше. На этот раз сын Горбунова приготовил бутерброды с рыбкой. Юрий в Instagram-stories показал, как мальчишка жарил хлеб, чтобы потом выложить на него рыбку.

4-летний сын Юрия Горбунова готовит бутерброды / instagram.com/gorbunovyuriy

"У меня здесь курсы кулинарные! Какой ты у меня помощник, сынок! Какой ты молодец!" – поделился счастливый ведущий.

Кстати, Ивану даже не мешает то, что он пока не достает до плиты. Мальчик становится на стульчик и спокойно готовит.

4-летний сын Юрия Горбунова готовит бутерброды / instagram.com/gorbunovyuriy

Родители могут быть спокойными, их Иван растет настоящим помощником.

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