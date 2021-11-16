Горбунов показал, как ухаживает за крошечным сыном, пока Осадчая на работе

Горбунов показал, как ухаживает за крошечным сыном, пока Осадчая на работе

У Екатерины плотный рабочий график.

Известный шоумен, ведущий проекта "Танцы со звездами" Юрий Горбунов показал, как ухаживает за своим крошечным сыном, Даниилом.

У звезды и его жены, Екатерины Осадчей, довольно таки плотный рабочий график. Впрочем, они пытаются найти свободное время, чтобы побыть со своими детьми. К слову, пока Горбунов работает, с детьми может остаться Осадчая, и наоборот.

К слову, в своем Instagram Юрий показал, как ухаживает за младшим сыном, пока Екатерина работает. Шоумен опубликовал фото, на котором осторожно держит сына за голову и кормит его молоком из бутылочки.

Юрий Горбунов с младшим сыном / instagram.com/gorbunovyuriy

"Наша мама на съемках! Неусатый нянь при деле!" – подписал фото Горбунов.

Кстати, поклонники супругов отметили, что Юрий – невероятный папа. Также они заметили, что Екатерина – сильная женщина. Она недавно родила, а уже усердно работает.

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