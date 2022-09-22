Горбунов показал видео, где россиянина бьют головой о стекло во время задержания: "Наверно постановка"

Ведущий "Голосу країни-12" Юрий Горбунов поделился видео, снятым во время митингов в центре Москвы против частичной мобилизации.

Так, на странице в Instagram Юрий Горбунов разместил короткий ролик, на котором омоновцы задерживают одного из россиян, вышедшего на митинг против частичной мобилизации.

Мужчину хватает трое омоновцев, и пока они задерживают митингующего, несколько раз бьют его головой о стекло ресторана, в котором, в это же время, кто-то в заведении снимает это все на видео.

"Москва! Без комментариев! Наверно постановка!" – подписал видео Горбунов и сопроводил видео хештегом #мобилизацияпо-русски. Таким образом ведущий высмеял комментарии россиян, когда они на все кровавые преступления, совершенные оккупантами в Украине, говорили, что это постановка и не правда.

Ролик прокомментировало много подписчиков Горбунова: "Миниатюра "за стеклом", сидят, снимают…ну россия, что тут скажешь…не удивляюсь", "Стадо. Рабы. Позор. Это все, что они для себя выбрали!", "Зато кому-то уютно сидится в кафе", "когда силовики начали бить украинцев на Майдане, то поднялась вся Украина и президент убегал из страны... Вот разница между нами", "это постановка, актеры, видно же!".

Напомним, певица Оля Полякова тоже прокомментировала протесты россиян против частичной мобилизации. Артистка записала эмоциональное видео, в котором с ненавистью обратилась к митингующим.

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