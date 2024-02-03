Горбунов поздравил Осадчую с 7-летием брака и показал их редкие фото: "Моя королева"

Шоумен Юрий Горбунов и ведущая Екатерина Осадчая сегодня, 3 февраля, празднуют годовщину брака.

Ровно семь лет назад влюбленные сказали друг другу "да". О празднике в их семье Горунов рассказал на странице в Instagram. Вместе с тем шоумен поделился редкими фото вместе с Осадчей, которые они не показывали раньше.

Также Горбунов рассказал, каким был день их свадьбы:

"Сегодня ровно 7 лет, как мы сказали друг другу "да" в одном из ЗАГСов Киева! Хотя уже трудно вспомнить время, когда тебя не было рядом! Были только мы двое! И тетушка регистратор! Уже потом друзья, не сказав нам, ждали нас на лимузине и отвезли в ресторан! Было где-то 15 градусов мороза! Сказать что я волновался – ничего не сказать! Даже тот мороз не чувствовался!" – поделился воспоминаниями о важном дне в его жизни Горбунов.

Юрий Горунов и Катя Осадчая празднуют 7-летие брака / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горунов и Катя Осадчая празднуют 7-летие брака / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горунов и Катя Осадчая празднуют 7-летие брака / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Также он трогательно поблагодарил Осадчую за сыновей и назвал избранницу "королевой":

"Слава Богу, моя Королева, что ты у меня есть! Что ты сказала "да", родила нам двух прекрасных казаков! Я люблю тебя больше всего в мире и ты это знаешь!" – признался в любви жене Горбунов.

Юрий Горунов и Катя Осадчая празднуют 7-летие брака / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горунов и Катя Осадчая празднуют 7-летие брака / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горунов и Катя Осадчая празднуют 7-летие брака / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал, как занимается йогой вместе с 6-летним сыном.

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