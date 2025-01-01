Горбунов рассекретил третий брак Пономарева, который он скрывает: "Уже больше 10 лет"

Украинский ведущий и один из продюсеров фильма "Потяг у 31 грудня" Юрий Горбунов прокомментировал слухи вокруг личной жизни его друга, певца Александра Пономарева.

Как известно, Александр публично рассказывал только о своих первых двух браках. После разрыва с последней супругой Викторией Мартынюк, певец совсем не рассказывает о любви. Однако в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Горбунов, который регулярно работает с артистом, все же пролил свет на его личную жизнь. Он заявил, что сейчас Пономарев состоит в третьем браке. Он не стал раскрывать, кто именно стал его избранницей, но заверил, что пара вместе уже больше 10 лет.

"У Саши есть жена. Она уже брльше 10 лет у него. Это все, что я скажу", – рассекретил Юрий.

Александр Пономарев / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ранее Александру Пономареву приписывали роман с молодой певицей Марией Яремчук. Более того, публика предполагала, что у них даже родился общий ребенок. Впрочем, слухи впоследствии опровергла сама Яремчук и назвала это выдумками. Певица объяснила, что действительно родила сына, но от другого мужчины, который избегает публичности. В свою очередь, Пономарев для крохи стал крестным отцом.

Между тем Александр когда-то признавался, что будет держать личное за семью замками из-за того, что очень суеверен и боится сглазить.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто из знаменитостей сыграл свадьбу в 2024 году. Например, певица Алина Гросу во второй раз вышла замуж, а актер Константин Войтенко организовал необычную церемонию в черных нарядах.

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