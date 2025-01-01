Горбунов рассказал об отношениях с кумом Потапом и как на расстоянии он поздравляет крестника

Украинский ведущий и один из продюсеров фильма "Потяг у 31 грудн" Юрий Горбунов честно высказался о своем куме, продюсере Потапе.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Юрий признался, что не осуждает поведение артиста, который во время войны уехал за границу. Знаменитость убежден, что каждый делает сознательный выбор и взвешивает последствия своих действий. Более того, Горбунов отметил, что во время активного хейта в его сторону звездный кум всегда становился на защиту.

"Я не имею права винить никого ни в чем. Мне не обидно. Я выбрал свое. И наоборот он (Потап – прим. ред.) меня поддерживал, когда хейт начинался, и я благодарил его. Но я не должен никого критиковать или давать советы, особенно когда их не просят. Не знаю, эти же люди как-то планируют жизнь, на что-то надеются и понимают, что война закончится и начнется новый этап. В связи с этим, предварительными поступками, будет вот так и так", — объяснил шоумен.

Потап и Юрий Горбунов с супругой

К слову, кумовья до сих пор поддерживают связь. В частности, Горбунов вспомнил, как Потап через свою жену Настю Каменских передал для крестника Ивана подарок. Так, в День святого Николая от артиста мальчик получил новую одежду.

"Настя (в день святого Николая – прим. ред.) передавала одежду для Ивана. Мы ее так не видели", — признался продюсер.

Напомним, ранее Юрий Горбунов раскрыл правду об их романе с Екатериной Осадчей. Также шоумен признался, при каком условии они поженились.

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