Горбунов трогательно поздравил Осадчую с 39-летием и показал архивные семейные кадры

Сегодня, 12 сентября, в семье звездных супругов Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова праздник.
Ведущая "Голосу країни-12" Екатерина Осадчая празднует день рождения. Звезде исполняется 39 лет.
С самого утра знаменитость получает теплые поздравления от родных, друзей и поклонников. Едва ли не первым жену поздравил продюсер и ведущий "Голосу країни-12" Юрий Горбунов.
Знаменитость пожелал любимой исполнения всех мечтаний и желаний, а также реализации всех творческих проектов.
"С днем рождения, любимая! В нашей семье,12 сентября имеет особое значение! Это твой день! Я очень хочу, чтобы все твои замыслы, проекты, мечты и желания всегда сбывались! Ты заслуживаешь все лучшее!" – поздравил Осадчую с праздником Горбунов.
Кроме того, Юрий поблагодарил Катерину за двух прекрасных сынишек, которые она ему родила.
"Благодарю тебя за наших деток, за наших ребят! За то, что ты такая замечательная мама! Помни — я всегда рядом! Люблю тебя безгранично! И пусть скорее наступит большая победа!" – обратился к имениннице ведущий.
Екатерина уже увидела поздравление мужа и ответила ему. Ведущая поблагодарила любимого за безграничную любовь в их браке и замечательных сынишек: "Юрка, спасибо тебе за твое беспокойство, любовь и за наших ребят".
К поздравлениям телеведущей под постом присоединились и поклонники Екатерины. Они желали ей крепкой любви и здоровья, а самое главное – мирного неба над головой: "С днем рождения! Желаю счастья, здоровья, успехов во всем и мирного неба над головой", "Самые искренние поздравления с днем рождения! Мира, победы, любви и добра, пусть все задуманное сбудется!", "Самые искренние пожелания! Крепкого здоровья, силы духа, здоровых детей, безграничного счастья, мира и покоя".
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