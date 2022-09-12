Горбунов трогательно поздравил Осадчую с 39-летием и показал архивные семейные кадры

Ведущая "Голосу країни-12" Екатерина Осадчая празднует день рождения. Звезде исполняется 39 лет.

С самого утра знаменитость получает теплые поздравления от родных, друзей и поклонников. Едва ли не первым жену поздравил продюсер и ведущий "Голосу країни-12" Юрий Горбунов.

Знаменитость пожелал любимой исполнения всех мечтаний и желаний, а также реализации всех творческих проектов.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"С днем рождения, любимая! В нашей семье,12 сентября имеет особое значение! Это твой день! Я очень хочу, чтобы все твои замыслы, проекты, мечты и желания всегда сбывались! Ты заслуживаешь все лучшее!" – поздравил Осадчую с праздником Горбунов.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Кроме того, Юрий поблагодарил Катерину за двух прекрасных сынишек, которые она ему родила.

"Благодарю тебя за наших деток, за наших ребят! За то, что ты такая замечательная мама! Помни — я всегда рядом! Люблю тебя безгранично! И пусть скорее наступит большая победа!" – обратился к имениннице ведущий.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Екатерина уже увидела поздравление мужа и ответила ему. Ведущая поблагодарила любимого за безграничную любовь в их браке и замечательных сынишек: "Юрка, спасибо тебе за твое беспокойство, любовь и за наших ребят".

Сыновья Осадчей и Горбунова / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

К поздравлениям телеведущей под постом присоединились и поклонники Екатерины. Они желали ей крепкой любви и здоровья, а самое главное – мирного неба над головой: "С днем рождения! Желаю счастья, здоровья, успехов во всем и мирного неба над головой", "Самые искренние поздравления с днем рождения! Мира, победы, любви и добра, пусть все задуманное сбудется!", "Самые искренние пожелания! Крепкого здоровья, силы духа, здоровых детей, безграничного счастья, мира и покоя".

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