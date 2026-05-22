Горбунов удивил гонораром Шона Пенна за съемки в его фильме и что странного было в райдере актера

Шон Пенн встретился с Юрием Горбуновым / © instagram.com/gorbunovyuriy

Реклама

Украинский продюсер Юрий Горбунов удивил гонораром американского актера Шона Пенна за съемки в его фильме и что странного было в райдере звезды Голливуда.

Голливудский актер сыграл роль в фильме «Поезд „Червона Рута“». На проекте «Наодинці з Гламуром» Юрий Горбунов высказался о гонораре Шона Пенна. Как оказалось, денег за съемки актер не брал. Их сотрудничество базировалось на дружбе и партнерстве. Поэтому, Юрий Горбунов гонораров Шона Пенна не знает. Однако продюсер предполагает, если бы звезда Голливуда брал средства, то у них бы не хватило бюджета, чтобы с ним расплатиться.

«У нас не было гонорара. Я его гонораров не знаю. У нас была наша дружба, взаимодействие вместе с нашими стратегическими партнерами — „Укрзализныцей“. Его гонорара я не знаю, и слава Богу. Думаю, если бы мы платили ему гонорар, то, наверное, мы бы кино не сняли», — говорит продюсер Анне Севастьяновой.

Реклама

Шон Пенн встретился с Юрием Горбуновым / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов также высказался и о райдере Шона Пенна. Единственное, за чем следила команда, так это за тем, чтобы звезду Голливуда никто сбоку не снимал. А вот остального райдера Юрий Горбунов не знает.

«Он не любит, когда сбоку кто-то снимает на телефон. Мы смотрели, чтобы никто сбоку не снимал. Все! Весь его райдер, который нам был доступен», — говорит артист.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке:

Отметим, Шон Пенн с начала полномасштабной войны яро поддерживает Украину. Он неоднократно приезжал в украинские города. Даже война не пугает звезду Голливуда. Кстати, Шон Пенн также объявил бойкот «Оскара», поскольку в 2022 году на мероприятии не позволили выступить с речью президенту Владимиру Зеленскому. Даже в этом году актер вместо торжественной церемонии вручения кинопремий прибыл в Украину. Хотя Шон Пенн должен был выходить на сцену за статуэткой «Оскара», поскольку победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Однако в Украине звезду Голливуда без наград не оставили. Актеру вручили символический «Оскар», сделанный из стали вагона, который был поврежден в результате российских обстрелов.

Реклама

Новости партнеров