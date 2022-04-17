Горбунов, Витвицкая и Гринчук заговорили на польском и поблагодарили соседнюю страну за поддержку

Звезды 1+1 поздравили поляков с Пасхой.

Почти два месяца в Украине идет полномасштабная война, которую начала Россия.

Страны Запада помогают беженцам. Особенно гостеприимной для украинцев стала Польша. Так, по состоянию на 15 апреля в страну уже выехало около 2,7 млн украинцев.

Звезды канала 1+1 Соломия Витвицкая, Юрий Горбунов, Неля Шовкопляс и Святослав Гринчук решили поблагодарить соседей-друзей и поздравили поляков с католической Пасхой. В своих фотоблогах телеведущие записали видеообращение, где обратились на польском языке.

Неля Шелкопляс

"В отличие от глупых соседей, страны Запада, особенно Польша, открыли для нас не только свои границы, но и свои дома, свои объятия и сердца! Мы, как нация, безгранично благодарны всем полякам, которые помогают нашим переселенцам, гостеприимно принимают их на своей земле и ни в чем не отказывают !У верующих западного обряда большой праздник — католическая Пасха!" – поделилась знаменитость.

Юрий Горбунов

"Спасибо, друзья наши поляки!!! За всю доброту к украинцам!!! За все те добрые дела, которые вы делаете для украинских переселенцев, за ту помощь, которую вы оказываете Украине! Вы наши настоящие братья и добрые соседи!!! Спасибо вам! С Пасхой вас!!! Пусть Господь хранит вас!" – поздравил телеведущий.

Соломия Витвицкая

"Благодарю каждого поляка за все, что они делают для украинцев! В это тяжелое и историческое время для нашей страны мы чувствуем поддержку и это очень важно для нас! Чувствовать поддержку и понимать, что весь цивилизованный мир с Украиной!" – отметила Витвицкая.

Святослав Гринчук

"В тяжелые времена хорошо видно: кто твои настоящие друзья. В 2012-м мы вместе с Польшей организовали лучшее в истории футбольное Евро. Кто знал, что за 10 лет нас объединит уже не радость, а беда. Спасибо Польше за помощь и поддержку в это трудное время. Всем полякам — веселой и уютной Пасхи! Ну а всем украинцам, вынужденно переехавшим в Польшу — желаю как можно скорее вернуться в свои мирные дома", — отметил Святослав.

Также звезды напомнили украинцам, что посольство Украины в Польше работает 24/7 для поддержки земляков.

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