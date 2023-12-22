Горбунов восхитил фото с подросшими сыновьями от Осадчей и поделился, как проводит с ними время

Украинский телеведущий Юрий Горбунов порадовал семейным контентом с маленькими сыновьями от жены, ведущей Екатерины Осадчей.

В своем Instagram шоумен опубликовал редкие фото с 6-летним Иваном и 2-летним Данилой. В частности, ведущий рассказал, как проводит с ними время.

Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

По словам Горбунова, Иван у них очень сильно энергичный. Шоумен даже признался, что иногда с женой даже не успевает за сынишкой.

"Иван и Данило — мое все! И хотя мы максимально разные ребята по возрасту и вкусам, но наш досуг разнообразен и интересен! Иван, мой старший, настоящий энергетик! Подвижный, изобретательный. Мы с Катей иногда не успеваем за ним, из-за такой эмоциональности. Сидеть на месте для него – настоящее испытание, но когда берется за рисование - это момент, в котором дом прекращает ходить ходуном и все выдыхают. К тому же получается у него действительно здорово!" – поделился шоумен.

Сын Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Когда во дворе тепло, Юрий Горбунов катает сыновей на велосипедах. А вот зимой шоумен позволяет играть в гараже. Кстати, ребята даже в багажнике автомобиля успели сделать себе игрушечный дом.

"Сейчас зима, поэтому велосипеды временно отошли на второй план. Мой автомобиль стал отличным импровизированным местом для игр, не обошлось и без домика в багажнике от Ивана", — рассказал Горбунов.

Сыновья Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Также ведущий любит читать сыновьям сказки. Правда, каждый раз нужно рассказывать новую, ведь ребята прекрасно запоминают детали.

"А еще у нас есть такой классный ритуал — чтение детских книг. Помню, как с удовольствием рассказывал им сказки, представляя новые эпизоды, ведь Иван всегда выходил на меня с фразой: "Папа, ты уже это говорил!". Поэтому приходилось придумывать и побольше", — вспомнил шоумен.

Особенно любит слушать сказки младший Данило. Впрочем, мальчик эмоционально может отреагировать на грустные моменты.

Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Даниил увлекается тем, что написано в книгах. Но момент, когда лисичка съедает Колобка, для него настоящее эмоциональное испытание. Хотя его реакция на обещание Колобка спеть песенку очень смешна — он поворачивает к тебе голову и говорит: "А ну!" - поделился ведущий.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая показывала, как они дома украсили елку. Наряжать новогоднее деревце игрушками ведущей помогали сыновья.

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