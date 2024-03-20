Горбунов восхитил фото с подросшими сыновьями от Осадчей и показал, как проходит их "пацанский" вечер

Украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов восхитил редкой фотографией с сыновьями от ведущей Екатерины Осадчей.

Фотографией с заметно подросшими детьми шоумен поделился в Instagram-stories. В частности, ведущий показал, как проводит время с 7-летним Иваном и 2-летним Данилой. На фотографии видно, как старший сын супругов что-то листал в ноутбуке, тем временем младший братик наблюдал за его действиями. Счастливый Юрий Горбунов сделал фото и похвастался их с сыновьями семейной идиллией.

Шоумен также отметил, что так проходят их "пацанские" вечера, то есть когда он остается с детьми сам, без Екатерины Осадчей.

Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Пацанский вечер", — коротко подписал фотографию с сыновьями Юрий Горбунов.

Отметим, недавно же шоумен ездил в командировку. В поездку ведущий взял с собой старшего сына Ивана. Сначала Юрий Горбунов побывал с мальчиком в Черновцах, а потом они заехали в Каменец-Подольский. Шоумен провел сыну экскурсию по городу и показал его историческое наследие.

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