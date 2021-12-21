Горбунов впервые рассказал, как сделал предложение Осадчей в Одессе: "Это было очень сложно"

Горбунов впервые рассказал, как сделал предложение Осадчей в Одессе: "Это было очень сложно"

Ведущий вспомнил момент из своей личной жизни.

Шоумен и ведущий самого масштабного вокального шоу страны " Голос країни-12 " Юрий Горбунов впервые рассказал, как делал предложение своей жене Екатерине Осадчей.

Воспоминания нахлынули на ведущего за кулисами "Голосу". Юрий вспомнил момент из своей личной жизни:

instagram.com/kosadcha

"Я в свое время делал предложение Кате в Одессе и для меня это было очень сложно, поскольку я не знал, как она отреагирует. Она ответила "да", но это был очень волнующий момент. Для женщин это очень важный момент. Он значим и говорит, что мужчина ничего не боится и на весь мир может опуститься на колено и предложить руку и сердце", — прокомментировал Юрий Горбунов.

instagram.com/kosadcha

Отметим, что Юрий Горбунов и Екатерина Осадча рассекретили, что они женаты, в 2017 году. А 18 февраля того же года родился первый общий сын пары Иван. 19 августа 2021-го на свет появился второй сын супругов, которого назвали Даниилом.

Кстати, 19 декабря, в День святого Николая Осадчая и Горбунов крестили 4-месячного сына.

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