Горбунов высказался о поведении Ямы и Винника во время войны: "Они меня удивили"

Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов прокомментировал переезд танцора Влада Ямы в США и исчезновение певца Олега Винника.

До войны у шоумена были хорошие и дружеские отношения с коллегами, однако после российского вторжения был несколько удивлен их поведением. Как признался ведущий в интервью Славе Демину, что певец, несмотря на дружбу, даже ничего не объяснил о своем внезапном исчезновении.

"Больше всего за время войны меня, пожалуй, разочаровал Влад Яма или Олег Винник. Я не знаю, где он и что с ним. Хотя мы друзья. Просто это все надо было как-то объяснить. Так нельзя исчезать. Я пытался ему звонить, но он трубку не берет, а ты не будешь 100 раз звонить. Я думаю, что надо было как-то иначе это сделать. Я даже не скажу, что они меня разочаровали, они меня удивили. Зная их характер и поступки до войны, как-то это мало быть иначе", — высказался Горбунов.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Кроме того, шоумен добавил, что не осуждает своих коллег, ведь не знает, в каких на самом деле они оказались в условиях. Также Горбунов считает, что Яма больше не вернется в Украину и, скорее всего, планирует строить жизнь в США.

"Думаю, что Влад Яма не вернется в Украину. Я вообще не знаю, как люди будут относиться к нашим коллегам, которые в такой ситуации. Мне кажется, что люди у нас хорошие, они простят. Война обычно обнажает какие-то наши нервы, ну и как ты можешь говорить Владу он прав или он не прав? С точки зрения гражданской позиции – может и нет, а с точки защиты семьи и собственной персоны – пожалуй, да… Понять его можно, но поступил бы так я? Нет", — сказал Горбунов.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Отметим, что на днях вокруг Влада Ямы разгорелся очередной скандал. Танцор в Майами провел вечеринку с русским названием и возмутил пользователей Сети.

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