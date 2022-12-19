Гордеев и Шовкопляс призвали помочь детям в Больнице Святого Николая и объяснили, как это сделать

Маленьким пациентам больницы для более быстрого выздоровления срочно требуется эрготерапевтическое оборудование для реабилитаций.

"Сніданок з 1+1" вместе с проектом "Здійсни мрію" отправился во Львов, чтобы поздравить малышей с Днем Николая и помочь им. Между тем телеведущие Егор Гордеев и Неля Шовкопляс призывают осуществить мечты детей – скорее выздороветь. Для этого маленьким пациентам требуется специализированное оборудование.

Такое оборудование позволит самым маленьким пациентам пройти длительный путь лечения весело, восстановить навыки, необходимые для полноценной жизни и уверенности. Тремор рук, обездвижение конечностей – на занятиях с врачом ребенок постепенно привыкает к бытовым условиям независимо от вида ранений или заболевания. Это как специальная кухня-тренажер, где можно учиться самостоятельно приготовить себе бутерброд или разогреть обед в микроволновке, почистить картофель или помыть чашку.

В этом году Львов стал местом силы и защиты тысяч украинцев, которые должны были оставлять свой дом из-за войны. Местные больницы принимали раненых детей из всей страны. Одной из первых на призывы помощи отзывалась ОП "Больница Святого Николая". В медучреждении 28 отделений. Детей привозят эвакуационными поездами, каретами скорых, с тяжелыми травмами – осколочные, минно-взрывные, огнестрельные ранения, обширные ожоги, ампутации…

Марафон добрых дел: Егор Гордеев и Неля Шовкопляс выполняют пожелания украинцев за донаты

Чтобы вернуть таких детей к полноценной жизни, с ними каждый день работает команда профессиональных реабилитологов. Поможем специалистам в важном оборудовании!

Вы можете внести вклад ради благотворительной цели в самый волшебный день года и принять участие в благотворительном марафоне.

Заказывайте любое "доброе действие" для Егора и Нели – и, возможно, они выполнят именно ее во Львове или онлайн. Ведущие могут выгулять собаку, записать с вами ТикTok, постоять в очереди, навестить бабушку, принести ароматный кофе с конфетой, записать видеопоздравления или забрать посылку.

Для того чтобы присоединиться к благотворительному марафону, нужно:

Придумать свое доброе действие – будь то что-то полезное и теплое для вас или близких. Написать свою задачу под нашим официальным постом о Дне добра (или в "Сніданку"). Внести любой вклад здесь на dobro.ua в этом окне. Ждать нашего сообщения в соцсетях и внимательно следить за нашими прямыми эфирами.

Среди всех хороших участников разыграем новогодние сувениры от "Сніданку з 1+1" и "Здійсни мрію".

Благотворительный сбор реализуется благотворительным фондом 1+1 media "Ти не один", проектом "Здійсни мрію", ОП Больница Святого Николая и платформой.

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