Гордеев рассказал, как от взрывной волны пострадала его квартира: "Дом мой получил трещину"

Дом ведущего "Сніданку з 1+1" Егора Гордеева расположен по соседству с жилым сооружением, куда попал вражеский иранский дрон-камикадзе.

В эфире телемарафона знаменитость рассказал, насколько сильно его жилье задело взрывной волной. По словам Егора, в квартирах выбило стекла. Кроме того, в доме возникла трещина.

"Там повыбивало стекла. У меня на балконе стекла практически из всех окон, которые выше меня. Там убирать и убирать, но это мелочи по сравнению с тем, что сейчас происходит в том доме. Волна взрывная была такой сильной, что дом мой, который стоит вплотную к тому дому, который сейчас почти полностью разрушен, получил трещину. Я не архитектор, не могу комментировать подробно, но поврежден дом достаточно существенно. Ну и, конечно, там выбило стекла", — рассказал ведущий.

Гордеев призывает всех не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. По словам ведущего, вычислить траекторию вражеского дрона невозможно. Даже если сбить беспилотник, он все равно взорвется, когда упадет на поверхность.

Егор Гордеев

"Понять прилет дрона абсолютно невозможно. Мы уже знаем их работу на своих ушах и своих глазах. Это такие драндулеты, которые летят, даже иногда вижу с балкона, траекторию их понять невозможно. Когда их сбивают, они просто теряют траекторию и взрываются при встрече с поверхностью. Даже сбить дрон – это опасно и это большой взрыв", — добавил Егор.

Напомним, сегодня утром вражеский беспилотник попал в жилой дом, расположенный в Шевченковском районе столицы. Квартира ведущего Егора Гордеева была в центре атаки вражеских дронов-камикадзе.

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