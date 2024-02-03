Гордон поделился архивным фото с 40-летней Аллой Пугачевой в Киеве

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон поделился с поклонниками архивным фото, на котором изображен с певицей Аллой Пугачевой.

Этот кадр был сделан в 1989 году в Киеве. Тогда Алле Борисовне было 40 лет, а Гордон начинал свою журналистскую карьеру и общался со звездами первой величины.

На фотографии, которую Гордон разместил в своем Instagram, они с Пугачевой запечатлены где-то возле здания. Алла Борисовна одета в джинсы, черную кофту, которую украшает воротничок, и черный кардиган. Образ исполнительницы дополнили черные очки.

"С Аллой Пугачевой. Киев, 1989 год", — подписал фотографию Гордон.

Дмитрий Гордон и Алла Пугачева в Киеве / Фото: instagram.com/gordondmytro

Он не рассказал, брал ли тогда интервью у Пугачевой, встретились ли они случайно, впрочем в память об этой встрече Гордон имеет такой атмосферный кадр.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным в знак протеста уехали из России. Семья вместе с детьми переехала в Израиль. В свою очередь, Галкин публично осуждает действия российских властей и поддерживает Украину. На днях Максим Галкин показательно проигнорировал Россию, а также удивил своим помолодевшим видом.

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