Гордон поделился архивным фото с 40-летней Аллой Пугачевой в Киеве

Журналист вспомнил свою молодость.
Украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон поделился с поклонниками архивным фото, на котором изображен с певицей Аллой Пугачевой.
Этот кадр был сделан в 1989 году в Киеве. Тогда Алле Борисовне было 40 лет, а Гордон начинал свою журналистскую карьеру и общался со звездами первой величины.
На фотографии, которую Гордон разместил в своем Instagram, они с Пугачевой запечатлены где-то возле здания. Алла Борисовна одета в джинсы, черную кофту, которую украшает воротничок, и черный кардиган. Образ исполнительницы дополнили черные очки.
"С Аллой Пугачевой. Киев, 1989 год", — подписал фотографию Гордон.
Он не рассказал, брал ли тогда интервью у Пугачевой, встретились ли они случайно, впрочем в память об этой встрече Гордон имеет такой атмосферный кадр.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным в знак протеста уехали из России. Семья вместе с детьми переехала в Израиль. В свою очередь, Галкин публично осуждает действия российских властей и поддерживает Украину. На днях Максим Галкин показательно проигнорировал Россию, а также удивил своим помолодевшим видом.
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