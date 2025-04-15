Гордон показал фото с молодой Пугачевой и публично обратился к ней

Алла Пугачева и Дмитрий Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

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Известный интервьюер Дмитрий Гордон публично поздравил российскую певицу Аллу Пугачеву с днем рождения.

Сегодня, 15 апреля, исполнительница встречает 76-летие. В Сети фаны и известные звезды поздравляют Пугачеву с праздником. Украинский журналист также адресовал имениннице теплые слова, ведь уже не первый год знаком с ней лично. Поэтому в своем фотоблоге опубликовал ряд фото разной давности и ошеломил, как в течение этого времени менялась певица.

Алла Пугачева и Дмитрий Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Алла Пугачева и Дмитрий Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Кроме того, Дмитрий Гордон выразил свой восторг от позиции Аллы Борисовны, стоящей на стороне Украины в войне против государства-террористки. Журналист публично поблагодарил артистку за отстаивание правды и подчеркнул ее человечность в этом жестоком мире.

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Алла Пугачева и Дмитрий Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Алла Пугачева и Дмитрий Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

"Они там сверху меняются, а этот никуда не денется, а Она столько лет и светит, и согревает, и радует, и надежду дает! Сколько кумиров безвозвратно испортили свои некрологи, как мало осталось просто людьми! Какое счастье, что Она, как всегда, там, где свет и добро! С днем рождения, Алла Борисовна!" – написал журналист.

Алла Пугачева и Дмитрий Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Напомним, недавно шоумен Максим Галкин также поздравил жену Аллу Пугачеву с днем рождения. Он показал архивные фото и восхитил их романтикой.