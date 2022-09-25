Гордон показал, как в Казахстане демонстративно поют украинские песни

Так, журналист и ведущий Дмитрий Гордон у себя на странице в Istagram поделился видео, снятое в одном из ресторанов в Казахстане.

В ролике казашки сидят в караоке, и громко по-украински поют композицию Софии Ротару "Одна калина".

"Казахи демонстративно поют украинские песни", – подписал видео Гордон.

В свою очередь, фолловеры старницы журналиста поблагодарили казахов за поддержку и отметили, что у девушек на видео очень неплохое украинское произношение: "Великолепный троллинг", "казахи поют лучше на украинском, чем русские... Поклон братьям казахам", "ну, произношение неплохое. Лучше, чем у россиян "палуніца".

Отметим, что под постом Гордона также много комментариев оставили сами казахи, которые в своих сообщениях отметили, что они очень поддерживают Украину и желают нашей стране скорейшей победы в войне с террористической россией.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон показал, как в Казахстане россиянам отказывают в аренде квартиры.

Кстати, ранее Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине. Более того, за участие в войне против Украины там предусмотрена уголовная ответственность – от 5 до 10 лет заключения, возможна также конфискация имущества.

Также Казахстан не будет предоставлять убежища россиянам, спасающимся от мобилизации.

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