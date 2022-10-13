Гордон показал перекроенную Надежду Бабкину, приехавшую в Мариуполь: "Ни мозгов, ни совести"

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон продолжает демонстрировать россиян "во всей красе".

В этот раз у себя на странице в Instagram Гордон разместил шокирующее видео, на котором старательную речь толкает российская певица Надежда Бабкина. Причем узнать ее крайне трудно – артистка полностью перекроила свое лицо и теперь похожа на чучело.

В видео Бабкина предстает в мариупольском драматическом театре. Как известно, 16 марта российская армия сбросила бомбу в центре Мариуполя и уничтожила драматический театр, в котором от войны скрывались сотни людей.

Бабкина рассказывает, что приехала поддержать людей и просто удивляется тому, насколько разрушен мариупольский драматический театр и как такое вообще возможно в 21 веке.

"Я нахожусь в Мариуполе в русском драматическом театре. От него вот, что осталось. Люди здесь работают, восстанавливают, это самое главное. А на входе мужичка встретила — ни семьи, ни дома, ничего нет. Он приходит сюда чтобы и помогать, и церкви рядом, и веру себе вернуть. Я приехала сюда, чтобы поддержать людей. Все очень грустно, жаль. Не понимаешь, как такое может быть в 21 веке. Но, к сожалению, это произошло. Русский драматический театр и вдруг все переименовали. Слово "русский" убрали, и осталось это как областное, украинская принадлежность. А на самом деле это русский драматический театр и очень серьезный", — говорит Бабкина.

Послушав все это, Гордон сделал такой вывод: "Певица Надежда Бабкина. Ни мозгов, ни совести, ни будущего".

Напомним, ранее Дмитрий Гордон показал шокирующее видео, как россияне ломают себе ноги, чтобы не подлежать "могилизации".

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