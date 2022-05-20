Гордон показал шестерых артистов-путинистов, поддержавших убийства украинцев: "Восковые гниды"

Украинский журналист Дмитрий Гордон показал российских артистов, поддерживающих войну России против Украины.
На странице в Instagram знаменитость запостил фотографию, где позировали Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Николай Басков, Надежда Бабкина и Александр Маршал.
"Эти, давно выжившие из ума, восковые гниды публично поддержали массовое убийство украинцев. Мы должны знать этих "героев" в лицо", – прокомментировал пост Гордон.
Бурную реакцию пользователей не пришлось долго ждать. В комментариях юзеры затравили певцов-путинистов.
- Фотка прямо из палаты
- Когда деньги важнее и дороже совести
- Приготовьте шесть пакетов
- Путлеровские жополизы
- Я просто не понимаю их всех. Видя, что происходит в Украине, эти страшные кадры. Как они спят еще спокойно и поддерживают это
Напомним, пока в России расцветает проплаченный патриотизм и на концертах в поддержку войны в Украине местные артисты зарабатывают миллионы рублей, мировые знаменитости собирают миллионы долларов для помощи украинцам. Смотрите, кто из представителей шоу-бизнеса помогает Украине.
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