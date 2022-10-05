Гордон показал шокирующее видео, как россияне ломают себе ноги: "Чтобы не подлежать могилизации"

Кремлевский диктатор Путин в конце сентября объявил в РФ так называемую "частичную мобилизацию". Такое решение было вызвано тем, что Украина дает достойный отпор оккупантам, поэтому российские военные несут немалые потери.

Впрочем, россияне не слишком хотят быть мобилизованными. Кто-то уехал за границу, а кто-то придумывает разные способы, как избежать судьбы оккупанта.

В своем Instagram ведущий Дмитрий Гордон показал шокирующий ролик, как россияне пытаются откосить от мобилизации. На видео видно, как житель страны-агрессора ломает другому ногу, чтобы он был непригоден к военной службе.

"Посмотрите, как россияне ломают себе ноги, чтобы не подлежать могилизации", – подписал видео Гордон.

В комментариях под видео пользователи отметили, что пусть лучше ломают ноги. А кто-то с сарказмом подметил, что они это делают не для того, чтобы избежать мобилизации, а для того, чтобы не идти на митинги.

Дмитрий, я думаю, они ломают ноги, чтобы не идти на протесты.

Лучше так, чем в мешке приехать!

Чтобы собраться всем вместе и менять путинский режим, они себя калечат... Рабы

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