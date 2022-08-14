Гордон показал видео с Лолитой, где она называет украинцев "бандеровцами": "В нее вселился бес. И, похоже, не один"

Так, на странице в Instagram Дмитрий Гордон разместил видео, на котором родившаяся в украинском городе Мукачево певица Лолита рассказывает странные вещи.

Так вот, артистка заявила, что Россия ей многое дала, в частности, жалуется Лолита, она не смогла бы в Украине поступить ни в один университет, потому что ее отец еврей:

"В Украине я бы не поступила ни в один институт, тогда моей маме сразу сказали, потому что отец — еврей. А вот приехала учиться в Тамбов и я все время в этом ощущении, а вдруг здесь тоже антисемитизм, спросила у однокурсников: "Ничего, что у меня отец еврей?". Они на меня посмотрели и сказали: "Ну и что?" — сказала Лолита.

Кроме того, в видео Лолита рассказывает, что Россия ей дала много любви:

"Столько любви, сколько я получала и получаю здесь, при всех моих разных обстоятельствах, неправильном поведении, моральном и нравственном, меня страна всегда принимала. А страна – это люди", — отметила Лолита.

Также певица пожаловалась, что на ее маму в центре Киева напал "бандеровец":

"Вот в центре Киева мою маму бандеровец, националист, как хотите, ударил сзади по голове. Она упала, ударилась головой о бордюр, получила сотрясение мозга и как следствие микроинсульт, который мы и сейчас лечим, со словами: "На своїй собачій мові будеш розмовляти у Москві", — сказала Лолита.

Послушав все это, Дмитрий Гордон заключил один вывод: "В Лолиту вселился бес. И, похоже, не один".

Подписчики страницы журналиста тоже остались ошеломлены услышанным: "Странно, а Зеленский и другие поступили. Что с ней не так", "Сколько стоит такая ложь сейчас?", "Она своими не этическими повадками как раз среди москалей вписывается, там тебе и место", "В Украине президент еврей! О чем она?".

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