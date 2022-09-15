Гордон показал жуткое видео, где воспитательница в России заставляет ребенка стать на колени и целовать землю

Так, Дмитрий Гордон поделился возмутительным видео, на котором изображена воспитательница одного из российских детских садов.

В ролике, который Гордон запостил в Instagram, воспитательница громко кричит на ребенка, обзывает его бранными словами, а затем заставляет стать на колени и целовать землю:

"На глазах взрослых воспитательница российского детсада унижает ребенка и ставит его на колени. Рабами в оркостане делают с детства", — подписал Гордон.

Подписчики страницы ведущего были, мягко говоря, шокированы увиденным: "Это ужас, что в их головах", "Меня сейчас стошнит...", "Почему никто не остановил это, и не дал ей по голове", "Наблюдать за этим там нормально? То есть, главное, что с ее ребенком все хорошо... Фу, расея одним словом", "и никто не подошел и ничего не сказал - сцыкуны. Хай бы сама жрала ту землю".

Напомним, ранее супруга Дмитрия Гордона Олеся Бацман поделилась красноречивым видео разговора пленного оккупанта со своей супругой. Так, журналист Владимир Золкин позвонил по телефону россиянке и сообщил, что ее любимый в плену. Золкин предложил ей пообщаться с избранником. Впрочем, женщина заявила, что очень занята и попросила перезвонить по телефону после 21:00.

Читайте также: