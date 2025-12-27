Гордон Рамзи выдал 25-летнюю дочь замуж за олимпийского спортсмена и показал, какой была свадьба

Гордон Рамзи с дочерью Холли / © instagram.com/gordongram

Популярный британский шеф-повар Гордон Рамзи выдал 25-летнюю дочь Холли замуж.

Избранником модели стал олимпийский пловец Адам Пит. Роскошную свадьбу молодожены сыграли 27 декабря. Семейство пыталось скрыть от публики радостное событие, но все же СМИ удалось узнать определенные подробности и сделать фото.

Как пишет издание People, влюбленные обменялись брачными обетами в аббатской церкви Святых Петра и Павла, что в Великобритании. Холли выбрала на свадьбу белое пышное платье с фатой. Гордон Рамзи почетно вел дочь к алтарю.

Свадьба дочери Гордона Рамзи / © Getty Images

"Мне действительно так повезло, что я смог провести эту замечательную невесту к алтарю и получить невероятного зятя! Я так тебя люблю, Холли, и не могу не гордиться", - обратился к дочери шеф-повар.

Молодожены отпраздновали свадьбу в кругу самых близких и родных. Кстати, среди гостей также было семейство Дэвида и Виктории Бекхэмов с тремя детьми.

Отметим, Холли Рамзи и Адам Пит рассекретили свои отношения в июне 2023 года, уже в сентябре 2024-го пара объявила о помолвке. Сейчас же они официально стали мужем и женой.

