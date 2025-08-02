Гордон в 50-летие Могилевской показал, как выглядела певица 29 лет назад

Дмитрий Гордон и Наталья Могилевская / © instagram.com/gordondmytro

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Украинская певица Наталья Могилевская сегодня, 2 августа, празднует юбилей — ей исполнилось 50 лет.

По этому случаю журналист Дмитрий Гордон в фотоблоге поздравил артистку трогательными словами и поделился архивной фотографией, сделанной еще в 1996 году. На архивном фото Феликса Розенштейна 21-летняя Наталья позирует рядом с Гордоном с черноволосой шевелюрой. Тогда она только начинала свой путь настоящей суперзвезды украинской сцены. Дмитрий описал лучшие черты своей подруги и почетно отметил ее большой талант, пожелав мирного неба над головой и счастья.

Наталья Могилевская и Дмитрий Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

"1996 год, с Натальей Могилевской. Прошло почти 30 лет — сегодня Наталье 50! Украинская суперзвезда номер один, невероятно талантливая певица, замечательный композитор-мелодистка, патриотка, которая в самые тяжелые времена поддерживает украинцев своими жизнеутверждающими песнями. Верная подруга, искренний и светлый человек! Будь счастлива в счастливой, свободной и любимой Украине!" — поздравил Гордон.

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Напомним, недавно Наталья Могилевская призналась, как относится к своему возрасту и по случаю юбилея посветила стройными ногами в соблазнительном боди.