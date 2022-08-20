Гордон высмеял Киркорова в блестящем костюме, сбежавшего из России: "Когда вместо мозгов перья"

Так, на странице в Instagram Дмитрий Гордон запостил видео с певцом-путенистом Филиппом Киркоровым на одном из его недавних концертов в российском городе Сочи.

В видео артист предстает в блестящем желтом костюме и искренне рассказывает, что в то время, как все бегут из РФ, он остался, потому что "куда деваться, здесь его родина, его жизнь, его будущее и будущее его детей".

Посмотрев на это все Дмитрий Гордон написал: "Киркоров: когда вместо мозгов перья".

На днях Филиппа Киркорова сначала увидели в США, где у него в Лас-Вегасе был концерт. В одном из местных ресторанов путиниста заметили неравнодушные люди и воскликнули "Слава Украине" – услышав это, Киркоров испугался.

После этого исполнитель отправился в Монако, где ему тоже устроили "теплый прием". Просто на улице неравнодушные сняли на камеру Киркорова и обматерили его за поддержку войны в Украине.

Отметим, недавно путинист Филипп Киркоров в очередной раз незаконно посетил аннексированный Россией Крым. Там россиянин прославлял оккупантов и называл их "героями".

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